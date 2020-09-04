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04 сентября 2020, 08:46 2

Кабмин переходит в формат онлайн-заседаний: опубликовано постановление

04 сентября 2020, 08:46 2
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В онлайн режим могут перейти также и правительственные комитеты
В онлайн режим могут перейти также и правительственные комитеты
Фото: из открытых источников
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Кабинет министров Украины опубликовал постановлений о внесении изменений в свой Регламент, что позволяет проводить правительственные заседания в режиме онлайн.

Как сообщает RegioNews, соответствующее постановление №782 размещено на сайте Правительства.

Согласно указанному постановлению, по решению премьер-министра в заседании Кабинета Министров может принимать участие член Кабинета Министров в режиме видеоконференции.

Во время онлайн-заседания Кабинета Министров:

- премьер-министр может принять решение о проведении заседания Кабинета Министров в режиме видеоконференции с использованием соответствующего программного обеспечения, в том числе через Интернет;

- онлайн-заседания могут проводиться в неотложных случаях, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций, ликвидацией их последствий, а также по вопросам, связанным с возникновением угрозы жизни и/или здоровью населения, по неотложным вопросам по проведению операции Объединенных сил и обороноспособности государства, в период действия карантина, установленного Кабинетом Министров с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, и в других случаях по решению премьера;

- онлайн-заседание проводится на базе программно-аппаратного комплекса зала заседаний Кабинета Министров;

- голосования во время онлайн-заседания Кабинета Министров осуществляется путем поднятия руки членом Кабинета Министров на вопрос председательствующего о том, кто "за”, "против” или "воздержался”.

Кроме того, согласно постановлению, онлайн-заседания теперь могут проводить и правительственные комитеты.

Ранее сообщалось, что на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине Кабмин примет постановление о возможности проведения заседаний в режиме онлайн.

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