Кабмін переходить у формат онлайн-засідань: опубліковано постанову

В онлайн режим можуть перейти також і урядові комітети

В онлайн режим можуть перейти також і урядові комітети

Фото: з відкритих джерел

Кабінет міністрів України опублікував постанов про внесення змін до свого Регламенту, що дозволяє проводити урядові засідання в режимі онлайн.

Як повідомляє RegioNews, відповідна постанова №782 розміщена на сайті Уряду.

Згідно із вказаною постановою, за рішенням прем’єр-міністра у засіданні Кабінету Міністрів може брати участь член Кабінету Міністрів у режимі відео конференції.

Під час онлайн-засідання Кабінету Міністрів:

- прем’єр-міністр може прийняти рішення про проведення засідання Кабінету Міністрів у режимі відеоконференції з використанням відповідного програмного забезпечення, зокрема через Інтернет;

- онлайн-засідання можуть проводитися у невідкладних випадках, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідацією їх наслідків, а також з питань, пов’язаних з виникненням загрози життю та/або здоров’ю населення, з невідкладних питань щодо проведення операції Об’єднаних сил та обороноздатності держави, у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, та в інших випадках за рішенням прем’єра;

- онлайн-засідання проводиться на базі програмно-апаратного комплексу залу засідань Кабінету Міністрів;

- голосування під час онлайн-засідання Кабінету Міністрів здійснюється шляхом підняття руки членом Кабінету Міністрів на питання головуючого про те, хто "за”, "проти” або "утримався”.

Крім того, відповідно до постанови, онлайн-засідання відтепер можуть проводити і урядові комітети.

Раніше повідомлялось, що на тлі погіршення епідеміологічної ситуації в Україні Кабмін ухвалить постанову про можливість проведення засідань в режимі онлайн.