"Правый сектор" объявил, что идет на местные выборы

О кандидатах на местных выборах станет известно позже

О кандидатах на местных выборах станет известно позже

Фото из открытых источников

Партия "Правый сектор" примет участие в местных выборах, в частности, и в Киеве.

Об этом заявили руководители "Правого сектора" на пресс-конференции в "Укринформе", передает RegioNews.

Там сообщили, что решили принять участие в местных выборах в нескольких ключевых областях: Тернопольской, Львовской, Сумской, Полтавской, Киевской областях и городе Киев.

Обнародовать списки своих кандидатов на местных выборах в партии обещают после конференции местных организаций.

Ранее сообщалось, что партия "Доверие" будет участвовать в местных выборах на Полтавщине.

Кроме этого, известно, что на Запорожье "Слуги народа" объявили праймериз среди кандидатов в советы всех уровней.