"Правый сектор" объявил, что идет на местные выборы
О кандидатах на местных выборах станет известно позже
О кандидатах на местных выборах станет известно позже
Партия "Правый сектор" примет участие в местных выборах, в частности, и в Киеве.
Об этом заявили руководители "Правого сектора" на пресс-конференции в "Укринформе", передает RegioNews.
Там сообщили, что решили принять участие в местных выборах в нескольких ключевых областях: Тернопольской, Львовской, Сумской, Полтавской, Киевской областях и городе Киев.
Обнародовать списки своих кандидатов на местных выборах в партии обещают после конференции местных организаций.
Ранее сообщалось, что партия "Доверие" будет участвовать в местных выборах на Полтавщине.
Кроме этого, известно, что на Запорожье "Слуги народа" объявили праймериз среди кандидатов в советы всех уровней.
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