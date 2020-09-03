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03 сентября 2020, 17:24 1

"Правый сектор" объявил, что идет на местные выборы

03 сентября 2020, 17:24 1
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О кандидатах на местных выборах станет известно позже
О кандидатах на местных выборах станет известно позже
Фото из открытых источников
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Партия "Правый сектор" примет участие в местных выборах, в частности, и в Киеве.

Об этом заявили руководители "Правого сектора" на пресс-конференции в "Укринформе", передает RegioNews.

Там сообщили, что решили принять участие в местных выборах в нескольких ключевых областях: Тернопольской, Львовской, Сумской, Полтавской, Киевской областях и городе Киев.

Обнародовать списки своих кандидатов на местных выборах в партии обещают после конференции местных организаций.

Ранее сообщалось, что партия "Доверие" будет участвовать в местных выборах на Полтавщине.

Кроме этого, известно, что на Запорожье "Слуги народа" объявили праймериз среди кандидатов в советы всех уровней.

партия Правый сектор выборы Украина Кандидат
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