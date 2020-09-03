"Правий сектор" оголосив, що йде на місцеві вибори
Про кандидатів на місцевих виборах стане відомо згодом
Про кандидатів на місцевих виборах стане відомо згодом
Партія "Правий сектор" візьме участь у місцевих виборах, зокрема, й у Києві.
Про це заявили очільники "Правого сектору" на пресконференції в "Укрінформі", передає RegioNews.
Там повідомили, що вирішили взяти участь у місцевих виборах у кількох ключових регіонах: Тернопільщині, Львівщині, Сумщині, Полтавщині, Київщині і місті Київ.
Оприлюднити списки своїх кандидатів на місцевих виборах у партії обіцяють після конференції місцевих організацій.
Раніше повідомлялося, що партія "Довіра" братиме участь у місцевих виборах на Полтавщині.
Крім цього, відомо, що на Запоріжжі "Слуги народу" оголосили праймеріз серед кандидатів до рад усіх рівнів.
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