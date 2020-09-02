В столице нашли виновных в плохом ремонте Русановского канала

Подрядчиком были завышены объемы работ по установке ограждений

Подрядчиком были завышены объемы работ по установке ограждений

Фото: Прокуратура

Киевская местная прокуратура №3 сообщила о подозрении инженеру по техническому надзору одного из коммунальных предприятий Киевской городской государственной администрации в неположенном выполнены своих служебных обязанностей, что повлекло тяжелые последствия.

Подозрение сообщили по статье 367 УК Украины, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Согласно материалам следствия, в течение 2018-2019 годов подрядной организацией за счет столичного бюджета были проведены работы по капитальному ремонту элементов благоустройства Русановского канала вдоль ул. Флоренции. Утверждая акты выполненных работ, инженер технического надзора коммунального предприятия не проверил достоверность сведений, внесенных подрядчиком в официальные документы, и подписал указанные акты несмотря на то, что фактически работы были осуществлены в полном объеме", — говорится в сообщении.

По данным следствия, подрядчиком были завышены объемы работ по установке ограждений, устройство люков, посева газонов, установка дождевателей и тому подобное.

Вследствие таких неправомерных действий территориальной общине города Киева нанесен ущерб на общую сумму более 1, 2 млн гривен, заявляют в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что в пределах указанного уголовного производства ранее сообщалось о подозрении бывшему руководителю подрядной организации, который внес в официальные документы ложные сведения. Действия подрядчика квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Напомним, в июле стало известно, что в столице бывшего директора подрядной организации подозревают в завладении 1 млн грн, которые были выделены на ремонт Русановского канала. Мужчине сообщили о подозрении.