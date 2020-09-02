У столиці знайшли винних у поганому ремонті Русанівського каналу

Підрядником були завищені обсяги робіт з установлення огорож

Підрядником були завищені обсяги робіт з установлення огорож

Фото: Прокуратура

Київська місцева прокуратура №3 повідомила про підозру інженеру з технічного нагляду одного з комунальних підприємств Київської міської державної адміністрації у неналежному виконані своїх службових обовʼязків, що потягнуло тяжкі наслідки.

Підозру повідомили за статтею 367 КК України, передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2018-2019 років підрядною організацією за кошти столичного бюджету були проведені роботи з капітального ремонту елементів благоустрою Русанівського каналу вздовж вул. Флоренції. Затверджуючи акти виконаних робіт, інженер технічного нагляду комунального підприємства не перевірив достовірність відомостей, внесених підрядником до офіційних документів, та підписав вказані акти попри те, що фактично роботи були здійснені не в повному обсязі", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підрядником були завищені обсяги робіт з установлення огорож, улаштування люків, посіву газонів, встановлення дощувачів тощо.

Внаслідок таких неправомірних дій територіальній громаді міста Києва завдано збитків на загальну суму понад 1,2 млн гривень, заявляють у прокуратурі.

У відомстві нагадали, що у межах вказаного кримінального провадження раніше було повідомлено про підозру екскерівнику підрядної організації, який вніс до офіційних документів неправдиві відомості. Дії підрядника кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що у столиці колишнього директора підрядної організації підозрюють у заволодінні 1 млн грн, які було виділено на ремонт Русанівського каналу. Чоловікові повідомили про підозру.