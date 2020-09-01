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01 сентября 2020, 13:59 8

Рада разрешит детям-сиротам жить в приемных семьях до 23 лет

01 сентября 2020, 13:59 8
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"За" проголосовали 340 нардепов
Фото: из открытых источников
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Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №3594, который позволит детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, имеющим инвалидность, проживать и воспитываться в приемных семьях, детских домах семейного типа до 23-летнего возраста.

Соответствующий законопроект №3594 приняли на пленарном заседании во вторник, передает RegioNews.

Так, документ предлагает изменить Семейный кодекс Украины и Закон Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки", что позволит лицам из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые имеют инвалидность, проживать и воспитываться в приемных семьях, детских домах семейного типа до 23-летнего возраста.

Отмечается, что разрешение на проживание будет действовать независимо от того, учатся ли они в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования и учреждениях высшего образования.

Напомним, 1 сентября, стартует четвертая сессия Верховной Рады девятого созыва - она продлится до 22 января 2021 года.

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