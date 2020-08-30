Бывший чиновник из "Нафтогаза" подозревается в хищении 1,7 млн

Продолжаются следственные и процессуальные действия

Продолжаются следственные и процессуальные действия

Фото из открытых источников

Правоохранители разоблачили преступную схему растраты и завладения средствами предприятия, что входит в групп НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Нацполиции.

В ходе следствия правоохранители установили, что руководитель компании разработал схему завладения ее денежными средствами.

"В течение 2018-2019 годов, с нарушением требований действующего законодательства, на основании изданных им приказов было безосновательно выплачено производственных премий на общую сумму 1,7 млн грн, из которых более 960 тысяч гривен - непосредственно директору общества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские собрали достаточно доказательств причастности чиновника к растрате и завладения средствами.

Также отмечается, что 28 августа бывшему директору структурного подразделения НАК работники Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Напомним, недавно сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщили пяти лицам о подозрении в завладении имуществом государства (природным газом) в лице НАК "Нафтогаз Украины" стоимостью более 729,8 млн грн.