Колишній посадовець з "Нафтогазу" підозрюється у розкраданні 1,7 млн

Тривають слідчі та процесуальні дії

Тривають слідчі та процесуальні дії

Фото з відкритих джерел

Правоохоронці викрили злочинну схему розтрати та заволодіння коштами підприємства, що входить до груп НАК «Нафтогаз України».

Як передає RegioNews, про це повідомили у Нацполіції.

У ході слідства правоохоронці встановили, що керівник компанії розробив "схему" заволодіння її коштами.

"Упродовж 2018-2019 років, з порушенням вимог чинного законодавства, на підставі виданих ним наказів було безпідставно виплачено виробничих премій на загальну суму 1,7 млн грн, з яких понад 960 тисяч гривень - безпосередньо директорові товариства", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські зібрали достатньо доказів причетності посадовця до розтрати та заволодіння коштами.

Також наголошується, що 28 серпня колишньому директорові структурного підрозділу НАК працівники Головного слідчого управління Нацполіції повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомили п'яти особам про підозру у заволодінні майном держави (природним газом) в особі НАК "Нафтогаз України" вартістю понад 729,8 млн грн.