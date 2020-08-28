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28 серпня 2020, 11:29 10

Філатов - у лідерах, "слуги" втрачають рейтинг: про що свідчить нове опитування у Дніпрі

28 серпня 2020, 11:29 10
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Опитування було проведено з 8 по 17 серпня
Опитування було проведено з 8 по 17 серпня
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Роботою чинного мера Дніпра Бориса Філатова задоволені 60% опитаних городян, а от рейтинг пропрезидентської партії "Слуга народу" дещо впав.

Як повідомляє RegioNews, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", який проводився з 8 по 17 серпня.

Серед місцевих політиків, до яких у жителів Дніпра позитивне ставлення, на першому місці теж Філатов - у ході опитування його назвали 50% респондентів.

Щодо виборів до Дніпропетровської міської ради, на першому місці за підтримкою - "Пропозиція", за яку готові віддати голоси майже 30% дніпрян, що вже визначились з вибором. Далі в рейтингу – "Слугу народу" – з 14,7% голосами, та "Опозиційна платформа" – 14%.

Філатов перемагає у першому турі виборів в Дніпрі, - &quot;Рейтинг&quot;

Варто відзначити, що у порівнянні з липневими даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", підтримка пропрезидентської партії "Слуга народу" впала майже на 10%. Тоді за СН готові були проголосувати 24,3% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори.

Кандидат у мери Дніпра від "Слуги народу", якого на цьому тижні представив президент Володимир Зеленський, на сьогодні набирає 7% голосів, пропускаючи вперед зі значним відривом Олександра Вілкула та Загіда Краснова.

Філатов перемагає у першому турі виборів в Дніпрі, - &quot;Рейтинг&quot;

Нагадаємо, на початку серпня опитування показало, що у другий тур виборів мера Дніпра виходять Філатов і депутат міської ради Загід Краснов.

вибори опитування партія Дніпро Філатов Борис
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