Увеличение налогов и сборов: в "Голосе" выступили против законопроекта о повышении минимальной зарплаты

В партии считают, что принятие закона повлечет сокращение рабочих мест

В партии считают, что принятие закона повлечет сокращение рабочих мест

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Заместитель главы фракции "Голос" в парламенте Ярослав Железняк считает, что законопроект №3963 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", который предусматривает повышение минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен существенно повлияет на увеличение налогов и сборов.

Об этом депутат сообщил перед внеочередным заседанием Верховной Рады, передает RegioNews.

Правильно будет назвать этот законопроект не о повышении минимальной зарплаты, а о увеличении налогов и сборов, в первую очередь для малых и средних предпринимателей", - сказал он.

Железняк подчеркнул, что в результате повышения "минималки" сразу вырастет единый налог почти на 260 грн в месяц, вырастет единый социальный взнос на 60 грн в начале и на 400 грн в месяц через год, также вырастет налог на недвижимость, туристический и военный сборы.

Этот законопроект лучше назвать о сокращении рабочих мест", - добавил Железняк.

Депутат считает, что желание фракции большинства принять данный законопроект как можно быстрее, связано с будущими местными выборами.

В то же время, несмотря на призыв партии, народные депутаты приняли данный законопроект. Фракция партии "Голос" в полном составе не голосовала за принятие закона (8 человек против, 1 не голосовал).

Напомним, народные депутаты 25 августа собрались на внеочередное заседание, чтобы принять закон о повышении минималки, а также поддержать ряд ратификаций.