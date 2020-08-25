Збільшення податків та зборів: у "Голосі" виступили проти законопроєкту про підвищення мінімальної зарплати

У партії вважають, що прийняття закону спричинить скорочення робочих місць

У партії вважають, що прийняття закону спричинить скорочення робочих місць

Фото: з відкритих джерел

Заступник голови фракції "Голос" в парламенті Ярослав Железняк вважає, що законопроєкт №3963 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", який передбачає підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень істотно вплине на збільшення податків і зборів.

Про це депутат повідомив перед позачерговим засіданням Верховної Ради, передає RegioNews.

Правильно буде назвати цей законопроект не про підвищення мінімальної зарплати, а про збільшення податків і зборів, в першу чергу для малих та середніх підприємців", - сказав він.

Він підкреслив, що в результаті підвищення "мінімалки" відразу єдиний податок зросте майже на 260 грн в місяць, зросте єдиний соціальний внесок на 60 грн в початку і на 400 грн на місяць через рік, також зросте податок на нерухомість, туристичний і військовий збори.

Цей законопроект краще назвати про скорочення робочих місць", - додав Железняк.

Депутат вважає, що бажання фракції більшості прийняти даний законопроєкт як можна швидше, пов'язане з майбутніми місцевими виборами.

У той же час, незважаючи на заклик партії, народні депутати прийняли цей законопроєкт. Фракція партії "Голос" у повному складі не голосувала за ухвалення закону (8 осіб проти, 1 не голосував).

Нагадаємо, народні депутати 25 серпня зібралися на позачергове засідання, щоб прийняти закон про підвищення мінімалки, а також підтримати ряд ратифікацій.