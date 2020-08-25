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25 серпня 2020, 12:15 5

Парламент підвищив мінімалку в Україні

25 серпня 2020, 12:15 5
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Підвищення мінімальної зарплати в Україні до 5000 гривень передбачається з 1 вересня поточного року
Підвищення мінімальної зарплати в Україні до 5000 гривень передбачається з 1 вересня поточного року
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Верховна Рада України на позачерговому засіданні 25 серпня ухвалила проєкт закону №3963 авторства президента Володимира Зеленського.

"За" законопроєкт в першому читанні проголосували 326 народних депутатів при мінімально необхідних для ухвалення рішення 226 голосах, у другому читанні в цілому документ схвалили 295 нардепів, передає Regionews.

Цей документ передбачає підвищення мінімальної зарплати в Україні до 5000 гривень з 1 вересня поточного року. Закон повинен набрати чинності на наступний день після його публікації.

Очікується, що основним джерелом фінансування збільшення мінімалки стане економія на обслуговуванні держборгу. Також додаткові 3,5 млрд гривень знайшлися через відхилення фактичного курсу гривні до іноземних валют у порівнянні з прогнозним курсом.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що бюджет витримає підвищення мінімальної зарплати.

зарплати Верховна Рада президент законопроєкт мінімальна зарплата
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