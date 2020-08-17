"Не нашел никого, кроме журналистов" - судья Вовк о допросе в НАБУ

Допрос не состоялся

Допрос не состоялся

Фото: из открытых источников

Глава Окружного административного суда города Киева Павел Вовк заявил, что сегодня утром 17 августа, когда он пришел на допрос в НАБУ следователя на месте не было. Поэтому через полчаса ожидания Вовк ушел из НАБУ.

Как сообщает RegioNews, об этом он написал на своей странице в Facebook.

НАБУ — это наш Мидас только наоборот. Оно превращает в цирк все, к чему прикасается. Сегодня в 8 часов утра должен был состояться допрос, ради которого они так громко и абсолютно незаконно как будто объявляли меня "в розыск". Я, как законопослушный гражданин, пришел на назначенное время, однако не застал в НАБУ никого, кроме журналистов", - написал он.

Вовк обвинил следователей НАБУ в том, что они заинтересованы исключительно в пиаре, а не в расследовании дела.

НАБУ нужен только пиар и ничего больше. Лучше бы занимались своим прямым предназначением, борьбой с коррупцией, а не созданием фейков", - отметил Вовк.

По его словам, адвокаты пытались созвониться и выяснить, почему следователь игнорирует собственное мероприятие, но он не брал трубку.

Ранее сообщалось, что Павел Вовк заявил, что получил повестку от Национального бюро расследований на допрос 17-18 августа.