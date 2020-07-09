"Жму руку, обнимаю": Деркач обнародовал очередные записи разговоров Порошенко и Путина

В "Европейской Солидарности" записи назвали фейком и провокацией

В "Европейской Солидарности" записи назвали фейком и провокацией

Фото: Риа Новости

Пресс-конференция Деркача состоялась в агентстве "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

По словам нардепа, записи разговора он получил от журналистов-расследователей, и планирует передать их в правоохранительные органы. Деркач также уточнил, что опубликовал лишь часть разговоров Порошенко и Путина.

По его словам, разговор состоялся 30 апреля 2015 года. На записи оба президента смеются, говорят о будущем поздравлении ветеранов и о рейтингах.

Порошенко: Я думаю, что это в интересах обеих сторон. Тем более, я буду с вами откровенным, у наших западных партнеров проект миротворцев большого энтузиазма не вызывает. Они считают, что это российская ловушка для меня.

Путин: Да вы мне говорили. Ну, пусть Лавров с Климкиным это обсуждают.

Порошенко: Дадите ему, если можно, соответствующие указания.

Путин: Он знает, я уже дал.

Порошенко: Он тогда, когда приехал в Берлин (смеется) - это было максимально неконструктивно. Поэтому они к миротворцам даже не дошли, откровенно говоря. Поэтому...

Путин: Ну, да. Ну, я ему сегодня сказал об этом. Он знает.

Порошенко: Ну, прекрасно тогда. И последняя позиция. Я, действительно, готов посмотреть и подумать о каких-то экономических перспективах, потому что там ситуация правда очень хреновая.

Путин: Я не понял, по каким таким?

Порошенко: По экономическим, потому что там ситуация, правда, очень тяжелая и она переходит в невозвратные вещи. Поэтому, я думаю, что и экономику также можно будет просмотреть и рабочей группе, и во время встречи с Ивановым. И последняя позиция, обычно, это просто рекомендация. Для того, чтобы эффективно готовились полноценные Минские трехсторонние контактные группы наши коллеги, имеется в виду, Хайди, Кучма с Демченко и представитель России собирались и планировали повестку дня, планировали проекты решений, предложений и прочее.

Я считаю, что было бы целесообразно, если, как говорят по-украински "Якщо ваша ласка", если будет желание, может приедет этот представитель в Киев трехсторонней контактной группы. Они бы у Хайди встретились там в миссии ОБСЕ. И по крайней мере...

Путин: Наш представитель?

Порошенко: Да, да.

Путин: Наверное, почему бы и нет? Я скажу сейчас об этом Лаврову. Я не понимаю, почему он отказывается.

Порошенко: Нет-нет. Ну, наши же его не знают, пока просто не установлено никаких диалогов. Поэтому пусть приедут, познакомятся и проработают сценарий Минска, я считаю, что мы из Минска с пустыми руками выходить не должны. Желательно, чтобы там уже были конкретные позиции, которые приведут к эффективному результату. Где-то вот так. Еще раз, благодарю вас. С наступающим, я не знаю, раньше называлось Международным днем ​​солидарности трудящихся, поэтому не знаю, в России изменили это название или нет. Мы пока старую оставили.

Путин: Да, хрен его знает (смеется).

Порошенко: (смеется) Ясно. Мы с вами люди трудящиеся, может и к солидарности придем.

Путин: Официально называется он у нас – Праздник весны и труда, вот как.

Порошенко: Вот так вот. Романтично.

Путин: Завтра буду вручать, мы восстановили медали "Героев труда".

Порошенко: Любопытно. Я буду завтра ветеранам вручать "70-летие Победы".

Путин: Завтра?

Порошенко: Мы соберемся, чтобы они успели доехать до регионов, сделать там. Завтра будет первая партия.

Путин: Как у вас внутри? Справляетесь со всем?

Порошенко: Справляюсь. Чем дальше – тем легче, потому что уже выстраивается какая-то вертикаль. Потому что, когда я пришел, вертикали не было – было не просто. Но политическую стабилизацию, конечно, в условиях экономических проблем, мягко говоря, выстраивать совсем не просто.

Но, я вам могу сказать, что длинной очереди желающих (смеется) на должность украинского президента не наблюдается.

Путин: Зря вы так думаете. Украина – это интересная и красивая страна.

Порошенко: Не, так я горжусь тем. По крайней мере, я горжусь тем, что у меня рейтинг поддержки и доверия не падает.

Путин: Ну слава Богу. Это очень важно, чтобы люди доверяли. Самое главное.

Порошенко: Это ключевое. Хорошо, Владимир Владимирович. Жму руку. Спасибо большое.

Путин: Обнимаю. До свидания, давайте.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию записей. Как пишет издание "Интерфакс-Украина", на вопрос о достоверности аудиозаписи он заявил, что не знает, что это за публикации.

Вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись (...) Я не знаю, о чем вы говорите, мы не знакомы с этой публикацией", - сказал Песков журналистам.

В партии "Европейская Солидарность" записи назвали фейком и фальсификацией.

В течение шести лет фейки являются одним из постоянных инструментов российской гибридной войны против Украины, равно как и против лично Порошенко. От "распятого мальчика в Славянске" до "убийства Петром Порошенко родного брата", - говорится в заявлении пресс-службы "Европейской солидарности".

В партии Порошенко считают, что разговор с Путиным, это "такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилирован фальсификат, как и якобы беседы с Байденом".

И пресс-конференция Деркача-Кулика, и заявления Венедиктовой, и провоцирование указанных исков - часть спецоперации московской агентуры с навязывания российской идеологемы о якобы гражданском конфликте в Украине и ответственности за нее украинской власти, олицетворенной Петром Порошенко", - добавили в пресс-службе.

Соратники пятого президента считают, что публикация записей - это "месть Кремля за то, что Порошенко как президент и Верховный главнокомандующий, не позволил Путину реализовать в Украине ни одной стратегической цели Кремля", а Деркач и прокурор Константин Кулик, которые выступили на пресс-конференции, - "участники кремлевского плана по отбеливанию Путина, снятию с России ответственности за агрессию и переложении ее на Украину".

Напомним, Facebook удалил сеть аккаунтов, которые агитировали за Порошенко.

8 липня Петра Порошенка під Печерським судом закидали фальшивими доларами.