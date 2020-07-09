"Жму руку, обнімаю": Деркач оприлюднив чергові записи розмов Порошенка і Путіна

У "Європейській Солідарності” записи назвали фейком та провокацією

У "Європейській Солідарності” записи назвали фейком та провокацією

Фото: Риа Новости

Пресконференція Деркача відбулася в агенції "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

За словами нардепа, записи розмови він отримав від журналістів-розслідувачів, і планує передати їх до правоохоронних органів. Деркач також уточнив, що опублікував лише частину розмов Порошенка та Путіна.

За його словами, розмова відбулася 30 квітня 2015 року. На записі обидва президенти сміються, говорять про майбутнє привітання ветеранів і про рейтинги.

Порошенко: Я думаю, що це в інтересах обох сторін. Тим паче, я буду з вами відвертим, у наших західних партнерів проект миротворців великого ентузіазму не викликає. Вони вважають, що це російська пастка для мене.

Путін: Так ви мені говорили. Ну, нехай Лавров із Клімкіним це обговорюють.

Порошенко: Дасте йому, якщо можна, відповідні вказівки

Путін: Він знає, я уже дав.

Порошенко: Він тоді, коли приїхав в Берлін (сміється) - це було максимально неконструктивно. Тому вони до миротворців навіть не дійшли, відверто кажучи. Тому...

Путін: Ну, так. Ну, я йому сьогодні сказав про це. Він знає.

Порошенко: Ну, чудово тоді. І остання позиція. Я, дійсно, готовий подивитися і подумати щодо якихось економічних перспектив, тому що там ситуація правда дуже хрінова.

Путін: Я не зрозумів, по яким таким?

Порошенко: По економічним, тому що там ситуація, правда, дуже важка і вона переходить у неповоротні речі. Тому, я думаю, що і економіку також можна буде проглянути і робочій групі, і під час зустрічі з Івановим. І остання позиція, зазвичай, це просто рекомендація. Для того, щоб ефективно готувалися повноцінні Мінські тристоронні контактні групи наші колеги, мається на увазі, Хайді, Кучма з Демченко і представник Росії збиралися і планували порядок денний, планували проекти рішень, пропозицій і тд.

Я вважаю, що було б доцільно, якщо буде, як кажуть по-українськи "Якщо буде ваша ласка", якщо буде бажання, може приїде цей представник до Києва тристоронньої контактної групи. Вони б у Хайді зустрілися там в місії ОБСЄ. І поки вони...

Путін: Наш представник?

Порошенко: Так, так.

Путін: Напевно, чому б і ні? Я скажу зараз про це Лаврову. Я не розумію, чому він відмовляється.

Порошенко: Ні-ні. Ну, наші ж його знають, поки просто не встановлено ніяких діалогів. Тому нехай приїдуть, познайомляться і опрацюють сценарій Мінська, бо я вважаю, що ми з Мінська з пустими руками виходити не маємо. Бажано, щоб там уже були конкретні позиції, які приведуть до ефективного результату. Десь так. Ще раз, дякую вам. З наступающим, я не знаю, раніше називалося Міжнародним днем солідарності трудящих, тому не знаю, в Росії змінили цю назву чи ні. Ми поки стару залишили.

Путін: Та, хрін його знає (сміється).

Порошенко: (сміється) Ясно. Ми з вами люди трудящі, може і до солідарності дійдемо.

Путін: Офіційно називається він у нас - Свято весни і праці, ось як.

Порошенко: От так от. Романтично.

Путін: Завтра буду вручати, ми відновили медалі "Героїв праці".

Порошенко: Цікаво. Я буду завтра ветеранам вручати "70-річчя Перемоги".

Путін: Завтра?

Порошенко: Ми зберемося, щоб вони встигли доїхати до регіонів, зробити там. Завтра буде перша партія.

Путін: Як у вас всередині? Справляєтеся з усім?

Порошенко: Справляюся. Чим далі - тим легше, тому що вже вибудовується якась вертикаль. Тому що, коли я прийшов, вертикалі не було - було не просто. Але політичну стабілізацію, звичайно, в умовах економічних проблем, м'яко кажучи, вибудовувати зовсім не просто.

Але, я вам можу сказати, що довгої черги бажаючих (сміється) на посаду українського президента не спостерігається.

Путін: Даремно ви так думаєте. Україна - це цікава і красива країна.

Порошенко: Ну, так я пишаюся тим. Принаймні, я пишаюся тим, що у мене рейтинг підтримки і довіри не падає.

Путін: Ну слава Богу. Це дуже важливо, щоб люди довіряли. Найголовніше.

Порошенко: Це ключове. Добре, Володимиру Володимировичу. Тисну руку. Велике спасибі.

Путін: Обіймаю. До побачення, давайте.

Прессекретар президента Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати публікацію записів. Як пише видання "Інтерфакс-Україна", на питання, чи достовірний аудіозапис, він заявив, що не знає, що це за публікація.

Взагалі-то ці розмови проходять в закритому режимі, тому я не знаю, як там могли зробити запис (...) Я не знаю, про що ви говорите, ми не знайомі з цією публікацією", - сказав Пєсков журналістам.

У партії "Європейська Солідарність” записи назвали фейком та фальсифікацією.

Упродовж шести років фейки є одним із постійних інструментів російської гібридної війни проти України, рівно як і проти особисто Порошенка. Від "розіп'ятого хлопчика у Слов'янську" до "вбивства Петром Порошенком рідного брата", - йдеться в заяві пресслужби "Європейської солідарності".

У партії Порошенка вважають, що розмова з Путіним, це "такий же грубо змонтований, ретельно скомпільований фальсифікат, як і нібито бесіди з Байденом”.

І прес-конференція Деркача-Кулика, і заяви Венедиктової, і провокування зазначених позовів - частина спецоперації московської агентури із нав'язування російської ідеологеми про нібито громадянський конфлікт в Україні і відповідальність за неї української влади, уособленої Петром Порошенком”, - додали в пресслужбі.

Соратники п’ятого президента вважають, що публікація записів - це "помста Кремля за те, що Порошенко як президент та Верховний головнокомандувач не дозволив Путіну реалізувати в Україні жодної стратегічної цілі Кремля", а Деркач та прокурор Костянтин Кулик, які виступили на пресконференції, - "учасники кремлівського плану із відбілювання Путіна, зняття з Росії відповідальності за агресію і перекладення її на Україну".

Нагадаємо, Facebook видалив мережу акаунтів, які агітували за Порошенка.

8 июля Петра Порошенко под Печерским судом забросали фальшивыми доларами.