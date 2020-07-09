Зеленский предложил путешествовать Украиной в разгар эпидемии

Глава государства "почувствовал дух истории и легенд"

Глава государства "почувствовал дух истории и легенд"

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Волынскую область поделился историческим сэлфи напротив въездной башни Луцкого замка, позируя на фоне 200-гривневой банкноты.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал президента.

Похоже? Позади меня - въездная башня Луцкого замка, та самая, что на нашей 200-гривневой купюре. Всегда мечтал сравнить рисунок с реальностью. В замке почувствовал дух истории и волынских легенд", - написал президент.

Похоже, что за время своего посещения Луцкого замка президент настолько проникся "духом истории", что подписал фотографию хэш-тегом "Мандруй Україною", таким образом предложив украинцам отправится в путешествие страной в разгар пандемии коронавируса.

Ранее RegioNews сообщал, что до приезда Зеленского солдат в Луцке заставили выгребать воду из луж руками.