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09 июля 2020, 14:13 6

Зеленский предложил путешествовать Украиной в разгар эпидемии

09 июля 2020, 14:13 6
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Глава государства "почувствовал дух истории и легенд"
Глава государства "почувствовал дух истории и легенд"
Фото: Reuters
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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Волынскую область поделился историческим сэлфи напротив въездной башни Луцкого замка, позируя на фоне 200-гривневой банкноты.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал президента.

Похоже? Позади меня - въездная башня Луцкого замка, та самая, что на нашей 200-гривневой купюре. Всегда мечтал сравнить рисунок с реальностью. В замке почувствовал дух истории и волынских легенд", - написал президент.

Похоже, что за время своего посещения Луцкого замка президент настолько проникся "духом истории", что подписал фотографию хэш-тегом "Мандруй Україною", таким образом предложив украинцам отправится в путешествие страной в разгар пандемии коронавируса.

Ранее RegioNews сообщал, что до приезда Зеленского солдат в Луцке заставили выгребать воду из луж руками.

Луцк президент Украина гривна карантин Владимир Зеленский
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