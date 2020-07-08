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08 липня 2020, 10:43 8

Під Кабміном вимагають не призначати Мураєву заступником голови ХОДА

08 липня 2020, 10:43 8
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Акція проти призначення Мураєвої проходить у Києві перед засіданням уряду, яке має розпочатися о 13:00
Акція проти призначення Мураєвої проходить у Києві перед засіданням уряду, яке має розпочатися о 13:00
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Представники харківських громадських організацій пікетують Кабінет міністрів з вимогою не призначати Валерію Мураєву на посаду заступника голови Харківської облдержадміністрації.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Люди тримають плакати з надписами "Харків - українське місто", "Ні ватникам у ХОДА", "Мураєву в ХОДА? Краще в ОРДЛО!", "Мураєву за порєбрік", "Ні проросійському реваншу".

Як повідомив один з організаторів акції, очільник громадської організації "Фрайкор" Георгій Тарасенко, кандидатуру Мураєвої на посаду заступника голови Харківської ОДА можуть сьогодні погодити, тому представники "Фрайкору", "Правого сектору", "Спілки ветеранів АТО", об'єднання "С14" вийшли на акцію протесту.

За словами Тарасенка, на акції присутні загалом понад 250 людей, з Харкова приїхало більше 100.

Сьогодні її можуть погоджувати, тому ми прийшли до Кабміну з вимогою не допустити цього. До нас виходив представник департаменту Кабінету міністрів, ми передали йому усне звернення з нашою вимогою", - розповів Тарасенко.

Акція почалася о 9:00 та триватиме до 11:00, потім протестувальники перейдуть під Офіс президента, а о 13:00 повернуться під Кабмін.

Якщо її призначать, ми зрозуміємо це як здачу Харкова, будемо влаштовувати законні акції-протести", - додав Тарасенко.

Нагадаємо, вчора У Харкові мітингували проти призначення Мураєвої заступницею голови ОДА.

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