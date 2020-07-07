Шарий имеет виллу в Испании стоимостью почти миллион евро

Вилла с садом расположена прямо на берегу моря

Вилла с садом расположена прямо на берегу моря

Блогер и политик Анатолий Шарий в августе 2019-го года приобрел виллу стоимостью почти миллион евро в живописном каталонском городке Рода-де-Бара.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Следствие.Инфо".

По данным издания, в августе 2019 года Шарий стал владельцем дома площадью 230 кв. м на берегу моря в Испании.

Как свидетельствует испанский имущественный реестр дом состоит из основного жилого этажа на 161 кв.м и подвального помещения на 69 кв.м. Вокруг дома есть сад площадью 5,2 сотки. Также в документах указано, что сразу за земельным участком – пляж.

С появлением украинского владельца вилла и территория вокруг него заметно изменились. Вместо декоративной изгороди из кустарников новые владельцы возвели почти двухметровый забор.

Также на ограждении можно увидеть предупредительные знаки об охране и видеонаблюдения, а окна со стороны улицы теперь зарешечены.

С испанского документа непонятно, как именно Шарий стал владельцем виллы: купил или получил на каких-то других условиях. Также не указана цена объекта.

Местные сайты недвижимости предлагают похожие по размеру и расположению дома в Рода-де-Баре по цене в несколько сотен тысяч евро. Правда, домов на первой линии в открытой продаже нет. Ближайшая из найденных до моря вилла (в объявлении указано, что до моря от нее 70 метров) — впрочем, с большими домом и садом — стоит 950 тысяч евро.

Еще один дом подобного размера с похожим на вид бассейном, однако чуть большим садом и подальше от моря, продают за 1 млн евро.

Отмечается, что "Следствие.Инфо" обратилось за комментарием к Анатолию Шарию. Однако на момент выхода материала ответа не получило.

Справка:

Анатолий Шарий — бывший журналист, который сбежал из Украины в 2012 году и получил политическое убежище в Литве. Впоследствии начал вести политический блог на канале YouTube, который на сегодня насчитывает более 2 млн подписчиков.

Риторику Шария называют пророссийской и прокремлевской.

Летом 2019 года Шарий, находясь за границей, объявил о создании политической партии и назвал ее "Партия Шария". Новая структура решила сразу побороться за места в Верховной Раде. Центральная избирательная комиссия сначала зарегистрировала Шария кандидатом в депутаты, однако потом отменил регистрацию, поскольку он не проживает в Украине с 2012 года.

Мужчина тщательно скрывает место своего пребывания, ссылаясь на вопросы безопасности. Из фото в соцсетях можно понять, что Шарий и его жена Ольга живут где-то в Европе. В последнее время на страницах в соцсетях супруги все чаще появляются пейзажи южных стран. Пейзажи там часто подобные Коста-Дорада.

Сейчас сторонники блогера-беглеца готовятся к местным выборам, которые состоятся осенью. Рейтинги партии, особенно на юге и востоке страны, ощутимо растут.

Напомним, по всей Украине сегодня проходят протестные акции против партии Шария.

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