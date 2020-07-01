В КИУ назвали имена главных депутатов-прогульщиков

В июне ни на одном заседании Рады не был зарегистрирован Святослав Вакарчук

В июне ни на одном заседании Рады не был зарегистрирован Святослав Вакарчук

За прошедший месяц заседания Верховной Рады не посещали 15 народных депутатов.

Об этом сообщил Комитет избирателей, передает RegioNews.

По данным КИУ всего за июнь Рада провела 9 пленарных заседаний, которые посетили 298 нардепа, а 15 депутатов почти не появлялись.

Отмечается, что ни одного заседания не посетили Святослав Вакарчук и Степан Ивахив. Нестор Шуфрич зарегистрирован один раз, дважды в Раду пришли Вадим Столар, Юлия Левочкина и Сергей Левочкин. Почему нардепы пропускали заседания ВР — неизвестно.

Наибольшей посещаемостью отличились фракции "Европейской солидарности" и "Слуги Народа": от обеих присутствовали 69% депутатов. У "Голоса" процент посещаемости ниже — 64%.

У "Батькивщины" на уровне 62%, а у "Оппозиционной платформы - За жизнь" — 60%.

КВУ назвав головних депутатів-прогульників червня Комітет виборців проаналізував відвідування народними депутатами... Опубліковано КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ Середа, 1 липня 2020 р.

Напомним, за в апреле главными прогульщиками заседаний парламента стали Вадим Новинский, Вадим Рабинович и Петр Порошенко.