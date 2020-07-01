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01 июля 2020, 13:51 1

В КИУ назвали имена главных депутатов-прогульщиков

01 июля 2020, 13:51 1
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В июне ни на одном заседании Рады не был зарегистрирован Святослав Вакарчук
В июне ни на одном заседании Рады не был зарегистрирован Святослав Вакарчук
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За прошедший месяц заседания Верховной Рады не посещали 15 народных депутатов.

Об этом сообщил Комитет избирателей, передает RegioNews.

По данным КИУ всего за июнь Рада провела 9 пленарных заседаний, которые посетили 298 нардепа, а 15 депутатов почти не появлялись.

Отмечается, что ни одного заседания не посетили Святослав Вакарчук и Степан Ивахив. Нестор Шуфрич зарегистрирован один раз, дважды в Раду пришли Вадим Столар, Юлия Левочкина и Сергей Левочкин. Почему нардепы пропускали заседания ВР — неизвестно.

Наибольшей посещаемостью отличились фракции "Европейской солидарности" и "Слуги Народа": от обеих присутствовали 69% депутатов. У "Голоса" процент посещаемости ниже — 64%.

У "Батькивщины" на уровне 62%, а у "Оппозиционной платформы - За жизнь" — 60%.

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Опубліковано КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ Середа, 1 липня 2020 р.

Напомним, за в апреле главными прогульщиками заседаний парламента стали Вадим Новинский, Вадим Рабинович и Петр Порошенко.

Верховная Рада парламент заседание нардепы Святослав Вакарчук
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