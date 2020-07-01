В КИУ назвали имена главных депутатов-прогульщиков
За прошедший месяц заседания Верховной Рады не посещали 15 народных депутатов.
Об этом сообщил Комитет избирателей, передает RegioNews.
По данным КИУ всего за июнь Рада провела 9 пленарных заседаний, которые посетили 298 нардепа, а 15 депутатов почти не появлялись.
Отмечается, что ни одного заседания не посетили Святослав Вакарчук и Степан Ивахив. Нестор Шуфрич зарегистрирован один раз, дважды в Раду пришли Вадим Столар, Юлия Левочкина и Сергей Левочкин. Почему нардепы пропускали заседания ВР — неизвестно.
Наибольшей посещаемостью отличились фракции "Европейской солидарности" и "Слуги Народа": от обеих присутствовали 69% депутатов. У "Голоса" процент посещаемости ниже — 64%.
У "Батькивщины" на уровне 62%, а у "Оппозиционной платформы - За жизнь" — 60%.
КВУ назвав головних депутатів-прогульників червня Комітет виборців проаналізував відвідування народними депутатами...Опубліковано КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ Середа, 1 липня 2020 р.
Напомним, за в апреле главными прогульщиками заседаний парламента стали Вадим Новинский, Вадим Рабинович и Петр Порошенко.