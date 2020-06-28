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28 июня 2020, 12:16 2

На Харьковщине пьяный мужчина стрелял в отдыхающих с детьми - есть жертва

28 июня 2020, 12:16 2
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Двое людей получили огнестрельные ранения
Двое людей получили огнестрельные ранения
Фото: из открытых источников
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В результате стрельбы на Харьковщине пострадали двое человек, один из которых погиб. Стрелка задержали на месте совершения преступления.

Как передает RegioNews, об этом сообщает полиция области.

Установлено, что неподалеку от карьера в селе Гусаровка отдыхала компания из 10 человек с детьми. Из леса вышел неизвестный и совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону граждан. Предварительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения. Двух пострадавших доставили в больницу, где 27-летний мужчина от полученных ранений скончался.

На месте происшествия сотрудники полиции задержали 53-летнего жителя района. У мужчины изъяли оружие. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, накануне на Киевщине мужчина также устроил стрельбу по прохожим.

лес стрельба оружие полиция больницы
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