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28 июня 2020, 17:49 1

На Харьковщине произошел взрыв с пожаром

28 июня 2020, 17:49 1
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В результате взрыва пострадал человек
В результате взрыва пострадал человек
Фото: ГСЧС
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В Харьковской области, в поселке Эсхар из-за взрыва произошел пожар. В результате чрезвычайной ситуации пострадал мужчина.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как отмечает следствие, мужчина открыл газ в жилище, а через некоторое время поджог спичку, в результате чего произошел взрыв. В результате взрыва повреждены окна и летняя кухня.

Отмечается, что мужчину с ожогами руки и лица госпитализировали, а пожар успели ликвидировать.

Следователями Чугуевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, ранее в Днепре горел многоэтажный жилой дом.

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