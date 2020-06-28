На Харьковщине произошел взрыв с пожаром
В результате взрыва пострадал человек
В результате взрыва пострадал человек
В Харьковской области, в поселке Эсхар из-за взрыва произошел пожар. В результате чрезвычайной ситуации пострадал мужчина.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Как отмечает следствие, мужчина открыл газ в жилище, а через некоторое время поджог спичку, в результате чего произошел взрыв. В результате взрыва повреждены окна и летняя кухня.
Отмечается, что мужчину с ожогами руки и лица госпитализировали, а пожар успели ликвидировать.
Следователями Чугуевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Напомним, ранее в Днепре горел многоэтажный жилой дом.
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