Львівщина лідирує по кількості нових хворих на COVID-19
Упродовж минулої доби найбільшу кількість нових хворих на коронавірус зафіксували у Львівській області, а саме 139 осіб.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області (139), Закарпатській (109), Рівненській області (83) та у місті Київ (76)", - сказав міністр.
Він також додав, що вже тиждень як в Україні спостерігається великий ріст кількості хворих.
Також відомо, що до ослаблення карантину не готові Київ і ще дев'ять областей, ці регіони перевищують показник інцидентності захворювання коронавірусом.
А Закарпатська область не відповідає відразу двом критеріям. Згідно з даними МОЗ, перевищена норма по кількості хворих коронавірусом в таких регіонах:
- Київ - 13,95;
- Вінницька область - 16,71;
- Волинська область - 37,72;
- Житомирська область - 16,32;
- Закарпатська область - 38,77;
- Івано-Франківська область - 20,91;
- Львівська область - 40,66;
- Рівненська область - 41,55;
- Тернопільська область - 23,12;
- Чернівецька область - 44,27
- Закарпатська область також перевищує показник завантаженості лікарняних ліжок - 56,93%.
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Нагадаємо, 20 червня в Україні 35 825 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 994 летальні, 16 406 пацієнтів одужало.