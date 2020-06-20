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Львівщина лідирує по кількості нових хворих на COVID-19
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
20 червня 2020, 12:14 11

Львівщина лідирує по кількості нових хворих на COVID-19

20 червня 2020, 12:14 11
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Фото: flickr
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Упродовж минулої доби найбільшу кількість нових хворих на коронавірус зафіксували у Львівській області, а саме 139 осіб.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області (139), Закарпатській (109), Рівненській області (83) та у місті Київ (76)", - сказав міністр.

Він також додав, що вже тиждень як в Україні спостерігається великий ріст кількості хворих.

Також відомо, що до ослаблення карантину не готові Київ і ще дев'ять областей, ці регіони перевищують показник інцидентності захворювання коронавірусом.

А Закарпатська область не відповідає відразу двом критеріям. Згідно з даними МОЗ, перевищена норма по кількості хворих коронавірусом в таких регіонах:

  • Київ - 13,95;
  • Вінницька область - 16,71;
  • Волинська область - 37,72;
  • Житомирська область - 16,32;
  • Закарпатська область - 38,77;
  • Івано-Франківська область - 20,91;
  • Львівська область - 40,66;
  • Рівненська область - 41,55;
  • Тернопільська область - 23,12;
  • Чернівецька область - 44,27
  • Закарпатська область також перевищує показник завантаженості лікарняних ліжок - 56,93%.

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Нагадаємо, 20 червня в Україні 35 825 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 994 летальні, 16 406 пацієнтів одужало.

коронавірус Київ МОЗ Львівщина Максим Степанов
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