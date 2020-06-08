Введение карантина в Украине было на грани законности - Малюська

Оценку законности введения карантина должен предоставить суд

Фото: Радио Свобода

Оценку законности введения карантина должен предоставить суд

Как передает RegioNews, такое мнение высказал министр юстиции Денис Малюська.

Мы прошли по самому краю полномочий. Дальше уже точно была бы незаконность. Рисковая тактика. Никакого запаса мы себе не оставляли, "не дули на холодное", - сказал он.

По словам министра, с юридической стороны карантина существуют три аспекта: процедура введения, законность самих ограничений и сбалансированность решений.

"Есть много дискуссий по поводу того, была ли полностью соблюдена легальная процедура введения карантина или нет. Короткий ответ: в конце концов оценку даст суд", - отметил Малюська.

Министр также добавил, что сбалансированность решений должен оценивать не только украинский суд, но и международные учреждения, в том числе Европейский суд по правам человека.

По нашему мнению, сбалансированность у нас соблюдена, потому что мы в принципе применяли те же подходы, которые были применены в большинстве стран Западной Европы. Поэтому мы тоже чувствуем себя достаточно уверенно. Но у нас все-таки демократия, правовое государство, несмотря на любую критику", - считает он.

По словам министра, даже если суд установит нарушение процедуры или Конституции при введении карантина, цель этого мероприятия была в том, чтобы защитить жизнь и здоровье людей.

"Они были на грани законности, но в пределах такой законности и были сбалансированными. Поэтому у нас есть прекрасная юридическая позиция - защищать от любых исков государство и государственный бюджет. Я не думаю, что будут какие-то существенные выплаты государства в связи с карантином. А даже если они и будут, незначительные, то все равно это оправдано", - подытожил глава Минюста.

Напомним, ранее глава Минюста заявлял, что в Украине начнут продавать тюрьмы.