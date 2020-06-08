Введення карантину в Україні було на межі законності - Малюська

Оцінку законності введення карантину повинен надати суд

Фото: Радіо Свобода

Оцінку законності введення карантину повинен надати суд

Як передає RegioNews, таку думку висловив міністр юстиції Денис Малюська.

Ми пройшли по самому краю повноважень. Далі вже точно була б незаконність. Ризикова тактика. Ніякого запасу ми собі не залишали, "не дули на холодне", - сказав він.

За словами міністра, з юридичного боку карантину існують три аспекти: процедура запровадження, законність самих обмежень та збалансованість рішень.

"Є багато дискусій з приводу того, чи була повністю дотримана легальна процедура введення карантину чи ні. Коротка відповідь: в кінці кінців оцінку дасть суд", - зазначив Малюська.

Міністр також додав, що збалансованість рішень повинен оцінювати не тільки український суд, а й міжнародні інституції, в тому числі Європейський суд з прав людини.

На нашу думку, збалансованість у нас дотримана, тому що ми в принципі застосовували ті ж підходи, які були застосовані в більшості країн Західної Європи. Тому ми теж відчуваємо себе досить впевнено. Але у нас все-таки демократія, правова держава, незважаючи на будь-яку критику", - вважає він.

За словами міністра, навіть якщо суд встановить порушення процедури або Конституції при введенні карантину, мета цього заходу полягала в тому, щоб захистити життя і здоров'я людей.

"Вони були на межі законності, але в межах такої законності і були збалансованими. Тому у нас є прекрасна юридична позиція - захищати від будь-яких позовів державу і державний бюджет. Я не думаю, що будуть якісь суттєві виплати держави у зв'язку з карантином. А навіть якщо вони і будуть, незначні, то все одно це виправдано", - підсумував глава Мін'юсту.

Нагадаємо, раніше глава Мін'юсту заявляв, що в Україні почнуть продавати в'язниці.