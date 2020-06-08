Введення карантину в Україні було на межі законності - Малюська
Введення обмежувальних заходів для протидії поширенню коронавірусної хвороби було здійснено на межі повноважень Кабміну.
Як передає RegioNews, таку думку висловив міністр юстиції Денис Малюська.
Ми пройшли по самому краю повноважень. Далі вже точно була б незаконність. Ризикова тактика. Ніякого запасу ми собі не залишали, "не дули на холодне", - сказав він.
За словами міністра, з юридичного боку карантину існують три аспекти: процедура запровадження, законність самих обмежень та збалансованість рішень.
"Є багато дискусій з приводу того, чи була повністю дотримана легальна процедура введення карантину чи ні. Коротка відповідь: в кінці кінців оцінку дасть суд", - зазначив Малюська.
Міністр також додав, що збалансованість рішень повинен оцінювати не тільки український суд, а й міжнародні інституції, в тому числі Європейський суд з прав людини.
На нашу думку, збалансованість у нас дотримана, тому що ми в принципі застосовували ті ж підходи, які були застосовані в більшості країн Західної Європи. Тому ми теж відчуваємо себе досить впевнено. Але у нас все-таки демократія, правова держава, незважаючи на будь-яку критику", - вважає він.
За словами міністра, навіть якщо суд встановить порушення процедури або Конституції при введенні карантину, мета цього заходу полягала в тому, щоб захистити життя і здоров'я людей.
"Вони були на межі законності, але в межах такої законності і були збалансованими. Тому у нас є прекрасна юридична позиція - захищати від будь-яких позовів державу і державний бюджет. Я не думаю, що будуть якісь суттєві виплати держави у зв'язку з карантином. А навіть якщо вони і будуть, незначні, то все одно це виправдано", - підсумував глава Мін'юсту.
Нагадаємо, раніше глава Мін'юсту заявляв, що в Україні почнуть продавати в'язниці.
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