Рада уволила вице-премьера Пристайко, вместо него назначили Стефанишину

За соответствующее решение проголосовали 296 депутатов

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За соответствующее решение проголосовали 296 депутатов

Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3583 об увольнении Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, вместо него назначили Ольгу Стефанишину.

Соответствующее решение поддержали 296 народных депутатов Украины, передает RegioNews.

Увольнение происходит в соответствии с п.12 ч.1 статьи 85 Конституции Украины. Внесено соответствующее представление. Хочу поблагодарить господина Пристайко за проделанную работу, поддержку, системность, боевой дух", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ожидается, что Пристайко возглавит одну из украинских зарубежных дипломатических миссий. Он может стать послом Украины в Великобритании.

В свою очередь, Рада назначила Ольгу Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Нардепы одобрили соответствующий проект постановления №3584. За него проголосовали 255 депутатов.

Отмечается, что Стефанишина с марта по декабрь 2017 года работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата КМУ. В декабре ее назначили на должность генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата.

Справка: Пристайко Вадим является карьерным дипломатом, до назначения в правительство работал послом в Канаде, возглавлял миссию при НАТО, был заместителем и первым заместителем министра иностранных дел.

Пристайко с июля 2017 года указом пятого президента Петра Порошенко назначили главой миссии Украины при НАТО.

Затем 22 мая прошлого года он был назначен заместителем главы Администрации президента, а 29 августа по предложению президента Владимира Зеленского Рада назначила его министром иностранных дел.