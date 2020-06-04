Рада уволила вице-премьера Пристайко, вместо него назначили Стефанишину
Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3583 об увольнении Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, вместо него назначили Ольгу Стефанишину.
Соответствующее решение поддержали 296 народных депутатов Украины, передает RegioNews.
Увольнение происходит в соответствии с п.12 ч.1 статьи 85 Конституции Украины. Внесено соответствующее представление. Хочу поблагодарить господина Пристайко за проделанную работу, поддержку, системность, боевой дух", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Ожидается, что Пристайко возглавит одну из украинских зарубежных дипломатических миссий. Он может стать послом Украины в Великобритании.
В свою очередь, Рада назначила Ольгу Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Нардепы одобрили соответствующий проект постановления №3584. За него проголосовали 255 депутатов.
Отмечается, что Стефанишина с марта по декабрь 2017 года работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата КМУ. В декабре ее назначили на должность генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата.
Справка: Пристайко Вадим является карьерным дипломатом, до назначения в правительство работал послом в Канаде, возглавлял миссию при НАТО, был заместителем и первым заместителем министра иностранных дел.
Пристайко с июля 2017 года указом пятого президента Петра Порошенко назначили главой миссии Украины при НАТО.
Затем 22 мая прошлого года он был назначен заместителем главы Администрации президента, а 29 августа по предложению президента Владимира Зеленского Рада назначила его министром иностранных дел.
- 16:41 04 июня Переправу рядом с разрушенным мостом на Днепропетровщине открыли для движения
- 16:35 04 июня Я не знаю Шалимова - Председатель Харьковской ОГА Кучер о собственнике квартиры, в которой проживает
- 16:03 04 июня Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
- 15:53 04 июня Укрзализныця запустила пассажирские поезда в западные области Украины
- 15:44 04 июня В Черновцах медики и комунальщики получат денежную помощь из-за COVID-19
- 15:37 04 июня Полиция изъяла арсенал оружия в участников перестрелки в Броварах
- 21:59 03 июня Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:15 28 мая Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
- 13:00 01 июня Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
- 17:00 28 мая Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
- 13:00 29 мая Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
- 12:32 03 июня "Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак