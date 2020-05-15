Кого "Слуга народа" будет выдвигать в мэры Киева?

В последние дни и особенно сегодня косяком пошла информация (а заодно и вопросы журналистов) о том, кто может быть кандидатом на должность мэра Киева от партии "Слуга народа". С прошлого года кандидатом № 1 считался Александр Ткаченко, глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, почетный президент "1+1 медиа".

В последние дни и особенно сегодня косяком пошла информация (а заодно и вопросы журналистов) о том, кто может быть кандидатом на должность мэра Киева от партии "Слуга народа". С прошлого года кандидатом № 1 считался Александр Ткаченко, глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, почетный президент "1+1 медиа".

В последние месяцы заговорили об амбициях на должность мэра Киева Николая Тищенко (зам.главы фракции "СН", глава предвыборного партийного штаба в Киеве). Он сам в интервью "УП" намекнул на такой сценарий. Но после скандала, который возник вокруг работы его ресторана во время карантина, сомнения по поводу его кандидатуры, похоже, возникли и в Офисе Президента (судя по интервью 1-го зама ОП Сергея Трофимова Дмитрию Гордону) и во фракции "Слуга народа". С.Трофимов сказал, что кандидатом в мэры Киева от "СН" будет и не Н.Тищенко и не А.Ткаченко, а кто-то третий. Уже называют кандидатуру Александра Качуры (зам.главы парламентского комитета по местному самоуправлению). Ну а самый оригинальный из потенциальных кандидатов - Александр Дубинский. Говорят, что он также собирается выдвинуть свою кандидатуру. Он – персонаж яркий и амбициозный, так что вполне возможно. Насколько я слышал, Александр Ткаченко не собирается отказываться от намерений баллотироваться на пост мэра Киева, хотя ему предлагают (по слухам) должность министра культуры. В любом случае, А.Ткаченко – один из главных фаворитов во внутренних соревнованиях в "СН" за должность мэра Киева. Что касается "внутренних соревнований", то опять сошлюсь на слухи (кулуарную информацию) о возможности праймериз в "СН" по определению своего кандидата на должность мэра Киева. Но как это будет происходить, еще будут определять с учетом карантинных ограничений.

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