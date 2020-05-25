Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука

Скандальный киевский застройщик и нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар вкладывает миллионы долларов в запуск сети городских телеканалов под новый политический проект группы «газовиков» отдельно от Медведчука и Рабиновича.

Скандальный киевский застройщик и нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар вкладывает миллионы долларов в запуск сети городских телеканалов под новый политический проект группы «газовиков» отдельно от Медведчука и Рабиновича.

Ранее мы уже писали о том, что народный депутат от ОПЗЖ и скандально известный застройщик Вадим Столар так боится остаться в стороне от финансовых потоков на строительном рынке столицы, что не пожалел $7 млн на запуск в Киеве городского телеканала Kyiv.live и даже имеет амбициозные планы на создание целой сети городских телеканалов в городах-миллионниках. Создавать новый канал Столару помогает Алексей Семенов – медиа-менеджер телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, которые связывают с лидерами ОПЗЖ Вадимом Рабиновичем и Виктором Медведчуком.

Как оказалось, хотя Вадим Столар пользуется производственными ресурсами пророссийской медиа-группы, но вовсе не собирается за счет своего актива расширять так называемый "медведчуковский пул" телеканалов. По данным RegionNews, Столар создает альтернативную и независимую от Медведчука и Рабиновича медиа-площадку в интересах двух других однопартийцев – народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина, которые давно готовятся к запуску процесса отделения политического проекта от кума Путина. Именно желание отделаться от Медведчука, создать свою политическую силу и обеспечить ее "пиар" сетью информационных ресурсов подтолкнуло Бойко и Левочкина "сообразить на троих" со Столаром, которому нужен политический вес, чтобы сохранить влияние на рынок столичной недвижимости и он готов за это платить.

Все, кто хорошо знает историю столичного миллионера, которого еще недавно называли "серым кардиналом" Киева, вряд ли удивятся такому повороту. Вадим Столар поступал так регулярно ещё с тех пор, как пришел из бизнеса в большую политику. Он тянулся к власти, умудряясь усидеть на двух креслах сразу, дружа с врагами своих "друзей". Именно благодаря неразборчивости в политических связях и за счет частой смены партнеров Столар всегда оставался на плаву.

К тому моменту как Столар обсадил мэра Киева Виталия Кличко своими людьми и стал по факту вторым человеком в городе, он прошел долгий путь политического конъюнктурщика. Был депутатом облсовета от Нашей Украины при Ющенко, работал с "молодой командой" Черновецкого и был народным депутатом от Партии регионов Януковича. Постоянная приближенность Столара к власти позволила ему за несколько лет подмять под себя весь строительный рынок Киева и заработать на своих связях миллионы, которые он теперь вкладывает в медийные и политические проекты для защиты своих капиталов.

Возможно, поэтому Вадиму Столару каким-то чудесным образом удавалось выходить сухим из скандалов вокруг сомнительных проектов, к которым был причастен он сам, его родственники и аффилированные компании. Так, семья Столара имела отношение к печально известной застройке на Никитской Слободке (мать нардепа была совладелицей, а отец – директором фирмы "Майк", на которую выводилась земля под строительство). Еще один скандал Столара – строительство торгово-офисного центра рядом со станцией метро "Театральная" вместе с бизнес-партнером Вагифом Алиевым. Тогда под давлением киевлян здание на улице Богдана Хмельницкого отдали под Музей Киева.

А вот обманутые вкладчики строительной пирамиды "Элита-Центр", называвшие Вадима Столара аферистом, который нажился на их беде, так и не смогли добиться от власти наказания для совладельца компании ООО "Элита-будинвест". "Вадим Столар не ограничивался одной лишь компанией "Элита-Центр" и был причастен ко многим сомнительным киевским застройкам. Например, строительство ЖК "Солнечная ривьера" на Никольской Слободке и резонансное строительство возле станции метро "Театральная". Вместе с одиозным Вячеславом Супруненко (бывшим зятем Леонида Черновецкого) Столар причастен к захвату и попытке застройки сквера памяти Небесной сотни", – писали жертвы аферы в письме к президенту Порошенко и генпрокурору Шокину, требуя задержать Столара и пересмотреть его процессуальный статус. Но несмотря на то, что причастность Столара к обвиняемым в мошенничестве по делу "Элита-Центра" была установлена следствием, он сам проходил по этому делу как свидетель.

Такая безнаказанность привела к тому, что в 2011 году народный депутат от Партии регионов Вадим Столар "обидел" своего бизнес-партнера Владимира Антонова. "Столар и трое других граждан формируют группу лиц, которые фактически похитили из Конверсбанка деньги, принадлежащие мне, моей семье и банку. Впрочем, как и сам банк", – говорил в интервью "Украинской правде" бывший владелец "Конверсбанка" Антонов, а СМИ называли сумму в 55 млн евро.

Очевидно, Столару понравилось получать быстрые деньги на банкротстве банков. Когда в 2017 году Национальный банк ввел временную администрацию в банк "Крещатик", в числе выигравших от этого решения оказался Вадим Столар. "О том, что он точно "ляжет", еще за несколько недель знал один интересный персонаж – Вадим Столар. Перед тем, как банк "Крещатик" упал, он брал там кредит под непроданные квартиры в "Парковом городе". В залоге метр оценивался в 3,5 тысячи долларов, при том, что реальная цена 1-1,2 тыс.", – писал тогда журналист-расследователь, а ныне нардеп Александр Дубинский. И, конечно же, проблемы рядовых вкладчиков банка "Крещатик" были самому Столару до лампочки.

Столар делал деньги – где мог и как мог. Как выяснили журналисты проекта BIHUS.info, в 2011 году он поручался за кредиты компаний, которые поставили Госрезерву некачественное дизтопливо на 160,63 млн грн. Топливо оказалось некачественным, и деньги налогоплательщиков были выброшены на ветер. Сам же Столар к 2015 году "заработал" достаточно денег и реноме "серого кардинала" Киева в окружении мэра Виталия Кличко. "Управляет Киевом на самом деле непубличный человек без всякой должности в КМДА – Вадим Столар. Это Столар планирует и организовывает рабочий день мэра, Столар сообщает Кличко, что и где он должен делать", – писал о влиянии киевского "смотрящего" Столара журналист Юрий Бутусов.

После прихода к власти ЗеКоманды в 2019 году ситуация изменилась не в пользу Столара. Глава Офиса Президента Андрей Богдан и его друг-застройщик Андрей Вавриш решили подвинуть Кличко с должности главы КГГА, а вместе с ним и его придворного девелопера. Но Столар все же договорился со своими оппонентами из окружения Зеленского, а связанная с ним компания ООО "Укржитлобуд" получила разрешение на застройку парковки возле дворца "Украина" в центре Киева.

Не долго музыка играла, не долго Столар танцевал. После отставки Богдана их тандем с Вавришем потерял влияние, и на рынок киевской недвижимости вышли люди нового главы Офиса Президента Андрея Ермака. По информации "Главкома", в обмен на то, что вопрос об отставке главы КГГА будет снят и мэра Виталия Кличко оставят в покое до местных выборов, контроль над строительным рынком столицы перешел к людям Андрея Ермака. Это кум Ермака и нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, а также бизнесмен Денис Комарницкого, которого теперь называют "смотрящим" от Ермака за Киевом. Опираясь на своего покровителя, "группа Ермака" уже пытается вывести из игры конкурентов в лице Вавриша и Столара, чтобы подмять строительный рынок столицы.

Чтобы не повторить судьбу другого скандального застройщика Максима Микитася, Столар еще в 2019 году предусмотрительно получил мандат народного депутата от ОПЗЖ. Но для того, чтобы вернуть прежнее влияние на столичную политику и строительный рынок Киева, этого мало. Потому сегодня Столар готов вкладывать миллионы "нажитых непосильным трудом" долларов в сеть городских телеканалов, которые должны стать медийной площадкой для предвыборного "пиара" нового политического проекта давних соратников Виктора Януковича – Сергея Левочкина и Юрия Бойко.

Следует отметить, что этих двух представителей так называемой группы "газовиков" (с этой группой также ассоциируется "венский узник" Дмитрий Фирташ) уже давно тяготит пребывание в одной партийной лодке с Медведчуком. Его "токсичность" ограничивает рост рейтинга ОПЗЖ, а поэтому задумались о дальнейшем будущем без него. Однако, Левочкина-Бойко беспокоит наличие медиа-ресурсов. В принципе, они имеют в активе телеканал "Интер", однако, на этот канал претендует еще и Валерий Хорошковский, который сейчас близок к определенным кругам в ЗеКоманде. Впрочем, не это главное – "Интер" канал общего направления и имеет пророссийский "флер", а Левочкину и Бойко необходимы информационные каналы без определенной идеологической нагрузки. Собственно, такой продукт и собирается профинансировать Столар – сеть городских телеканалов с упором на хозяйственную жизнь самое оно перед местными выборами. Столар же, делая такой "членский взнос" в новый полит проект, надеется сохранить, а то и усилить свое влияние в Киеве и других крупных городах Украины.