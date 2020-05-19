Денис Шмыгаль призвал защитить "Энергоатом"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел второе заседание Антикризисного энергетического штаба, в ходе которого рассматривался вопрос убыточной деятельности "Энергоатома".
Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.
По словам премьера, компании нужно дать возможность торговать по нормальным ценам.
НАЭК ежемесячно получает убытки в минус 1 млрд гривен в связи с тем, что продает электроэнергию за пол цены на балансирующем рынке. Дешевле не торговать, чем торговать в убыток. Поэтому наша задача защитить - "Энергоатом" и коллектив предприятия", - сказал Премьер-министр.
Он также заслушал доклад в.и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец о состоянии выполнения решений первого заседания Антикризисного энергетического штаба.
Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг было указано на недопустимость невыполнения решений Антикризисного штаба.
Напомним, на совещании с членами Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что правительство рассматривает возможность запуска общественного транспорта на очередном этапе ослабления карантина.
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