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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
19 травня 2020, 20:59 2

Денис Шмигаль закликав захистити "Енергоатом"

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19 травня 2020, 20:59 2
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Державне підприємство щомісяця отримує збитки в один мільярд гривень
Фото: Кабмін
Державне підприємство щомісяця отримує збитки в один мільярд гривень

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів друге засідання Антикризового енергетичного штабу, в ході якого розглядалося питання збиткової діяльності "Енергоатому".

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

За словами прем'єра, компанії треба дати змогу торгувати за нормальними цінами.

НАЕК щомісяця отримує збитки в мінус 1 млрд гривень у зв’язку з тим, що продає електроенергію за пів ціни на балансуючому ринку. Дешевше не торгувати, ніж торгувати у збиток. Тому наше завдання захистити - "Енергоатом" та колектив підприємства", - сказав Прем’єр-міністр.


Він також заслухав доповідь т. в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольги Буславець про стан виконання рішень першого засідання Антикризового енергетичного штабу.

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг було вказано на неприпустимість невиконання рішень Антикризового штабу.

Нагадаємо, на нараді з членами Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що уряд розглядає можливість запуску громадського транспорту на черговому етапі ослаблення карантину.


Кабмін засідання Деніс Шмигаль Енергоатом
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