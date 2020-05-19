Денис Шмигаль закликав захистити "Енергоатом"

Державне підприємство щомісяця отримує збитки в один мільярд гривень

Фото: Кабмін

Державне підприємство щомісяця отримує збитки в один мільярд гривень

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів друге засідання Антикризового енергетичного штабу, в ході якого розглядалося питання збиткової діяльності "Енергоатому".

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

За словами прем'єра, компанії треба дати змогу торгувати за нормальними цінами.

НАЕК щомісяця отримує збитки в мінус 1 млрд гривень у зв’язку з тим, що продає електроенергію за пів ціни на балансуючому ринку. Дешевше не торгувати, ніж торгувати у збиток. Тому наше завдання захистити - "Енергоатом" та колектив підприємства", - сказав Прем’єр-міністр.



Він також заслухав доповідь т. в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольги Буславець про стан виконання рішень першого засідання Антикризового енергетичного штабу.

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг було вказано на неприпустимість невиконання рішень Антикризового штабу.

Нагадаємо, на нараді з членами Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що уряд розглядає можливість запуску громадського транспорту на черговому етапі ослаблення карантину.