Денис Шмигаль закликав захистити "Енергоатом"
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів друге засідання Антикризового енергетичного штабу, в ході якого розглядалося питання збиткової діяльності "Енергоатому".
Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.
За словами прем'єра, компанії треба дати змогу торгувати за нормальними цінами.
НАЕК щомісяця отримує збитки в мінус 1 млрд гривень у зв’язку з тим, що продає електроенергію за пів ціни на балансуючому ринку. Дешевше не торгувати, ніж торгувати у збиток. Тому наше завдання захистити - "Енергоатом" та колектив підприємства", - сказав Прем’єр-міністр.
Він також заслухав доповідь т. в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольги Буславець про стан виконання рішень першого засідання Антикризового енергетичного штабу.
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг було вказано на неприпустимість невиконання рішень Антикризового штабу.
Нагадаємо, на нараді з членами Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що уряд розглядає можливість запуску громадського транспорту на черговому етапі ослаблення карантину.
- 22:01 19 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 21:52 19 травня У психоневрологічному диспансері Мукачево зафіксували спалах коронавірусу
- 21:28 19 травня Журналіст представився Єрмаком і змусив "слугу народу" Богуцьку видалити фото в "масці-сіточці"
- 20:59 19 травня Денис Шмигаль закликав захистити "Енергоатом"
- 20:24 19 травня Місто Кременець Тернопільської області закрили на карантин
- 20:07 19 травня МОЗ планує продовжити карантин до 22 червня
- 22:01 19 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:26 14 травня Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона
- 13:00 18 травня Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
- 16:29 13 травня Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
- 13:19 17 травня Олег Ляшко вдруге став батьком
- 17:13 15 травня У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп