В Харькове пьяный священник УПЦ МП устроил гонки с полицией
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на паблик "Харьков 1654"
Так, полицейские после продолжительной погони задержали пьяного нарушителя, которым оказался священнослужитель. Правоохранители догоняли его с улицы Отакара Яроша, аж до Окружной в направлении Золочева.
Отмечается, что он был настолько пьян, что с трудом держался на ногах.
Как выяснилось, недавно весь район собирал священнику деньги на лечение цирроза печени.
"Оформили 130-ю, был пьян в мясо, с трудом стоял на ногах, даже разговаривать не мог. Но самое забавное в этой истории, что совсем недавно всем районом собирали ему деньги на лечение цирроза печени", - сказано в сообщении.
По данному факту полицейские составили административный протокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
- 15:01 23 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:53 23 апреля Украинские медики возвращаются из Италии домой
- 14:42 23 апреля В Киеве уже более тысячи больных коронавирусом - Кличко
- 14:31 23 апреля В Николаевской области коронавирусом заразилось уже 30 медиков
- 14:11 23 апреля Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
- 13:42 23 апреля В Полтавской области от коронавируса умерло еще двое людей
- 15:01 23 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:18 17 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 18:34 21 апреля Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
- 16:45 22 апреля Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева