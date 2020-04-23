В Харькове пьяный священник УПЦ МП устроил гонки с полицией

В Харькове полиции устроила погоню за пьяным священником, которым оказался протоиерей УПЦ МП Богдан Иванчук

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В Харькове полиции устроила погоню за пьяным священником, которым оказался протоиерей УПЦ МП Богдан Иванчук

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на паблик "Харьков 1654"

Так, полицейские после продолжительной погони задержали пьяного нарушителя, которым оказался священнослужитель. Правоохранители догоняли его с улицы Отакара Яроша, аж до Окружной в направлении Золочева.

Отмечается, что он был настолько пьян, что с трудом держался на ногах.

Как выяснилось, недавно весь район собирал священнику деньги на лечение цирроза печени.

"Оформили 130-ю, был пьян в мясо, с трудом стоял на ногах, даже разговаривать не мог. Но самое забавное в этой истории, что совсем недавно всем районом собирали ему деньги на лечение цирроза печени", - сказано в сообщении.

По данному факту полицейские составили административный протокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.