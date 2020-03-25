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25 марта 2020, 15:15 12

Кабмин назначил временного министра образования

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25 марта 2020, 15:15 12
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Временное исполнение обязанностей министра образования и науки Украины возложено на Любомиру Мандзий
Фото: mon.gov.ua
Временное исполнение обязанностей министра образования и науки Украины возложено на Любомиру Мандзий

Как передает RegioNews, ссылаясь на МОН, соответствующее решение приняло правительство на заседании 25 марта.

СПРАВКА: Любомира Мандзий родилась 10 мая 1973 года в с. Опака Дрогобычского района Львовской области.

В 1995 году окончила Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности "География".

В течение 1998-2001 гг. по специальности "Политические институты и процессы" училась в аспирантуре Львовского национального университета имени Ивана Франко. В 2003 г. защитила диссертацию на звание кандидата политических наук. В 2008 году получила ученое звание доцента.

С 2001 года до 2016 года работала на кафедре политологии философского факультета Львовского национального университета имени И. Франко.

В течение 2016-2019 гг. – директор департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации. В июле 2019 года победила в конкурсе на должность начальника управления Государственной службы качества образования в Львовской области.

11 сентября 2019 г. Любомира Мандзий была назначена на должность заместителя 11-го министра образования и науки Украины Анны Новосад. Свободно владеет польским языком, а также имеет достаточный уровень английского.


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