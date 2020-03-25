Кабмін призначив тимчасового міністра освіти

Тимчасове виконання обов’язків міністра освіти і науки України покладено на Любомиру Мандзій

Фото: mon.gov.ua

Тимчасове виконання обов’язків міністра освіти і науки України покладено на Любомиру Мандзій

Як передає RegioNews, посилаючись на МОН, відповідне рішення прийняв уряду на засіданні 25 березня.

ДОВІДКА: Любомира Мандзій народилася 10 травня 1973 року у с. Опака Дрогобицького району Львівської області.

1995-го закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю "Географія".

Упродовж 1998-2001 рр. за спеціальністю "Політичні інститути та процеси" навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2003 р. захистила дисертацію на звання кандидата політичних наук. 2008 року отримала вчене звання доцента.

З 2001 року до 2016 року працювала на кафедрі політології філософського факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

Протягом 2016-2019 рр. – директор департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. У липні 2019 року перемогла у конкурсі на посаду начальника управління Державної служби якості освіти у Львівській області.

11 вересня 2019 р. Любомира Мандзій була призначена на посаду заступника 11-го міністра освіти і науки України Ганни Новосад. Вільно володіє польською мовою, а також має достатній рівень англійської.