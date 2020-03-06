Шмыгаль: ГАСИ начнут реформировать на следующ9ей неделе
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что на следующей неделе Кабмин проведет реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что на следующей неделе Кабмин проведет реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции
По его словам ГАСИ - это один из наиболее коррупционных органов и правительство работает над его ликвидацией, передает RegioNews со ссылкой на эфир телеканала "Украина".
"В ближайшее время, президент говорил на протяжении двух недель, думаю на следующей неделе мы проведем реформу Государственной архитектурной инспекции", - сказал Шмыгаль.
По словам премьера, есть еще ряд органов, которые являются коррупционными и подлежат либо ликвидации, либо реформированию.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) будет ликвидирована за две недели, и будет создан параллельный орган.
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