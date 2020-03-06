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06 марта 2020, 23:10 6

Шмыгаль: ГАСИ начнут реформировать на следующ9ей неделе

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06 марта 2020, 23:10 6
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что на следующей неделе Кабмин проведет реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции
Фото: скрин эфира
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что на следующей неделе Кабмин проведет реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции

По его словам ГАСИ - это один из наиболее коррупционных органов и правительство работает над его ликвидацией, передает RegioNews со ссылкой на эфир телеканала "Украина".

"В ближайшее время, президент говорил на протяжении двух недель, думаю на следующей неделе мы проведем реформу Государственной архитектурной инспекции", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, есть еще ряд органов, которые являются коррупционными и подлежат либо ликвидации, либо реформированию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) будет ликвидирована за две недели, и будет создан параллельный орган.


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