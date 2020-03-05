Депутат Николаевского облсовета пытался через губернатора решить проблему с полицией и оружием
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Новости-N.
В ходе 32-й внеочередной сессии Николаевского областного совета, депутат Вадим Олабин обвинил главу ОГА в том, что он плохо наладил сотрудничество областного совета и облгосадминистрации.
В свою очередь, глава ОГА Александр Стадник рассказал о ситуации, когда Олабина остановили на трассе, а он направил оружие на патрульных.
"Депутат облсовета думал, что если он в группе, которая поддерживает Николаевскую область (депутатская группа "за Николаевщину" - ред.), это поможет ему решать свои личные вопросы и нарушать законы: применять оружие к полиции и оставаться безнаказанным. Олабин не решил вопрос личного характера. Я отказался обращаться к генеральному прокурору Украины по его вопросу. Такой человек сидит и говорит о сотрудничестве. Закончились те времена, когда вы будете решать свои шкурные вопросы благодаря депутатству. О чем вы говорите, что я не решил вопрос? Нарушил закон, будешь отвечать!",- заявил Стадник.
В свою очередь, Олабин ответил, что уголовное производство в отношении него передано в суд.
"Я в суде докажу свою невиновность, не переживайте за меня", - парировал депутат.
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