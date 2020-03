Аннексия Крыма: в ЕС продлили санкции, но разморозили активы Азарова - СМИ

При этом они исключили из санкционного списка бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого, сообщает RegioNews, ссылаясь на сообщение брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.

В частности, послы ЕС продлили визовый запрет и замораживание активов для 175 россиян и сепаратистов, и 44 организаций на полгода за нарушение территориальной целостности Украины.

Как отметил журналист, 12 марта продление санкций должно быть подтверждено министрами.

"Послы ЕС решили снять замораживание активов бывшего премьер-министра Украины Азарова и экс-министра энергетики Ставицкого. Продолжение (замораживание активов, - ред.) на 12 месяцев для Януковича и еще 8 человек и на шесть месяцев для его сына Александра", - добавил Йозвяк .

