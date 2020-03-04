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04 марта 2020, 11:17 4

Аннексия Крыма: в ЕС продлили санкции, но разморозили активы Азарова - СМИ

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04 марта 2020, 11:17 4
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Послы Евросоюза приняли решение продлить санкции в отношении 175 физических и 44 юридических лиц России из-за аннексии Крыма
Фото: twitter/RikardJozwiak
Послы Евросоюза приняли решение продлить санкции в отношении 175 физических и 44 юридических лиц России из-за аннексии Крыма

При этом они исключили из санкционного списка бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого, сообщает RegioNews, ссылаясь на сообщение брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.

В частности, послы ЕС продлили визовый запрет и замораживание активов для 175 россиян и сепаратистов, и 44 организаций на полгода за нарушение территориальной целостности Украины.

Как отметил журналист, 12 марта продление санкций должно быть подтверждено министрами.

"Послы ЕС решили снять замораживание активов бывшего премьер-министра Украины Азарова и экс-министра энергетики Ставицкого. Продолжение (замораживание активов, - ред.) на 12 месяцев для Януковича и еще 8 человек и на шесть месяцев для его сына Александра", - добавил Йозвяк .

Напомним, ранее ЕС заявил, что не признает российские паспорта, выданные жителям оккупированного Крыма после его аннексии, и призвал к этому всех членов ОБСЕ.

Также госсек США Майк Помпео в шестую годовщину аннексии Крыма Россией заявил, что США не признают и никогда не признают претензии России на суверенитет над Крымом.


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