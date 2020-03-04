Аннексия Крыма: в ЕС продлили санкции, но разморозили активы Азарова - СМИ
При этом они исключили из санкционного списка бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого, сообщает RegioNews, ссылаясь на сообщение брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.
В частности, послы ЕС продлили визовый запрет и замораживание активов для 175 россиян и сепаратистов, и 44 организаций на полгода за нарушение территориальной целостности Украины.
Как отметил журналист, 12 марта продление санкций должно быть подтверждено министрами.
Eu ambassadors have extended visa bans & asset freezes against 175 Russians and separatists + 44 entities by six months for violating the territorial integrity of #Ukraine. Should be confirmed by ministers on 12 March. #Crimea #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 4, 2020
"Послы ЕС решили снять замораживание активов бывшего премьер-министра Украины Азарова и экс-министра энергетики Ставицкого. Продолжение (замораживание активов, - ред.) на 12 месяцев для Януковича и еще 8 человек и на шесть месяцев для его сына Александра", - добавил Йозвяк .
EU ambassadors have decided to remove the asset freezes on the former pm of #Ukraine Azarov & the ex energy minister Stavytskyi. Prolonged by 12 months for Yanukovych and 8 others & for six months for his son Oleksandr. #Russia #Crimea.— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 4, 2020
Напомним, ранее ЕС заявил, что не признает российские паспорта, выданные жителям оккупированного Крыма после его аннексии, и призвал к этому всех членов ОБСЕ.
Также госсек США Майк Помпео в шестую годовщину аннексии Крыма Россией заявил, что США не признают и никогда не признают претензии России на суверенитет над Крымом.
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