Крым - это Украина: США никогда не признают российскую аннексию

США не признают и никогда не признают претензии России на суверенитет над Крымом

Фото: twitter/SecPompeo

США не признают и никогда не признают претензии России на суверенитет над Крымом

Как сообщает RegioNews, об этом заявил Госсекретарь США Майк Помпео в шестую годовщину аннексии Крыма Россией. Today, we again reaffirm #Crimea is #Ukraine. The United States does not and will not ever recognize Russia’s claims of sovereignty over the peninsula. We call on Russia to end its occupation of Crimea. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 27, 2020 Также дипломат напомнил об опасностях, которые несут действия России по милитаризации Крыма и подчеркнул, что "российская оккупационная власть продолжает осуществлять наступление на права человека и основные свободы". "Россия посадила в тюрьму более 80 человек из Крыма, в том числе представителей крымскотатарской общины, некоторых даже пытали, за мирное противостояние оккупации. В домах и мечетях членов крымскотатарской общины до сих пор проводят безосновательные обыски, органы оккупационной власти ведут за ними наблюдение и запугивают их, ограничивают их культурные мероприятия и криминализуют их представительный орган - Меджлис. Россия принудительно призвала в свои вооруженные силы почти 20 000 крымчан, нарушая международное законодательство ", - напомнил Помпео. Также он добавил, что мир никогда не забудет беспричинное вторжение России в Украину, а "США будут поддерживать санкции против России, пока она не вернет контроль над Крымом Украине и полностью не выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений". Напомним, 26 февраля президент Владимир Зеленский объявил Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. В этот день в 2014 году перед зданием Верховной Рады Автономной Республики Крым состоялся митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе из партии "Русское единство".

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