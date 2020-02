Крым - это Украина: США никогда не признают российскую аннексию

Как сообщает RegioNews, об этом заявил Госсекретарь США Майк Помпео в шестую годовщину аннексии Крыма Россией.

Today, we again reaffirm #Crimea is #Ukraine. The United States does not and will not ever recognize Russia’s claims of sovereignty over the peninsula. We call on Russia to end its occupation of Crimea.