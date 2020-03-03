Кандидат от "Слуги народа" по округу Кучера выбывает из выборной гонки - СМИ

Партия Слуга народа отзывает своего кандидата на досрочных выборах в 179 округе в Харьковской области

Фото: Facebook Виктория Алексейчук

Партия Слуга народа отзывает своего кандидата на досрочных выборах в 179 округе в Харьковской области

Об этом, как сообщает RegioNews, сообщил изданию НВ депутат Александр Качура.

По его словам, представитель СН Виктория Алексейчук не намерен дальше участвовать в предвыборной гонке.

"Мы уже написали соответствующее заявление в ЦИК. Документ рассмотрят уже сегодня ", - сказал он.

По неофициальной информации, такое решение связано с низким рейтингом Алексейчук: по результатам последних опросов социологической группы Рейтинг, кандидат от СН набирает лишь 12,5% голосов, в то время, как наибольший процент (62,3%) согласно опросу набирает экс губернатор Харьковской области Юлия Светличная.

Напомним, ранее один из кандидатов в нардепы по 179 округу "выбыл из гонки".

Промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 179 пройдут 15 марта 2020 года. Выборы состоятся в связи с назначением Алексея Кучера, представлявший 179 ВО В Верховной Раде (фракция "Слуга народа"), председателем Харьковской облгосадминистрации.