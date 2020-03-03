В НАПК изменили требования к заполнению деклараций
Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.
"Национальное агентство упростило требования к заполнению полей формы декларации. Это решение позволило устранить ряд проблем, которые возникли с начала кампании 2020 года", - говорится в сообщении.
Как сообщается, изменения в поля, в частности, позволили корректно задекларировать транспортные средства, приобретенные по наследству или приобретенные за денежные единицы, вышедшие из обращения.
В разделе "Ценное движимое имущество - транспортные средства" декларации в поле "Стоимость на дату приобретения права или по крайней денежной оценке, грн" добавлено отметку "Не применяется".
Кроме того, упрощено указание места работы или прохождения службы и занимаемой должности субъектом декларирования.
В частности, в полях "Место работы или прохождения службы (или место будущей работы или прохождения службы)" и "Занимаемая должность (или должность, на которую претендуете)" разрешено указывать кавычки и скобки.
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