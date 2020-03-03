08:53  04 марта
В Минздраве не исключают распространение коронавируса по Украине
10:44  04 марта
Дубилет и Милованов пройдут дополнительные собеседования - нардеп
09:18  04 марта
Новосад не хочет работать без Гончарука и уходит в отставку - СМИ
UA | RU
UA | RU
03 марта 2020, 16:26 12

В НАПК изменили требования к заполнению деклараций

Читайте також
українською мовою
03 марта 2020, 16:26 12
Читайте також українською мовою
В Национальном агентстве по предупреждению коррупции убрали некоторые требования к заполнению деклараций о доходах
Фото: НАПК
В Национальном агентстве по предупреждению коррупции убрали некоторые требования к заполнению деклараций о доходах

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

"Национальное агентство упростило требования к заполнению полей формы декларации. Это решение позволило устранить ряд проблем, которые возникли с начала кампании 2020 года", - говорится в сообщении.

Как сообщается, изменения в поля, в частности, позволили корректно задекларировать транспортные средства, приобретенные по наследству или приобретенные за денежные единицы, вышедшие из обращения.

В разделе "Ценное движимое имущество - транспортные средства" декларации в поле "Стоимость на дату приобретения права или по крайней денежной оценке, грн" добавлено отметку "Не применяется".

Кроме того, упрощено указание места работы или прохождения службы и занимаемой должности субъектом декларирования.

В частности, в полях "Место работы или прохождения службы (или место будущей работы или прохождения службы)" и "Занимаемая должность (или должность, на которую претендуете)" разрешено указывать кавычки и скобки.


НАЗК декларация декларации
Экс-депутата Бобова за ложь о доходах оштрафовали и лишили госслужбы
27 февраля 2020, 12:40
Офис генпрокурора открыл доступ к декларациям прокуроров и их родственников
27 февраля 2020, 09:45
Антикоррупционный комитет Рады заслушает руководство НАПК по перезагрузке органа
17 февраля 2020, 12:45
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Виктор Таран
Все блоги »
Великий комбинатор. Зачем Зеленский уступил округ в Харькове "администратору" Порошенко
03 марта 2020, 19:20
Перезагрузка Кабмина. Какой премьер сделает местные выборы для Зеленского
03 марта 2020, 18:50
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »