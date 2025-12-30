Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 30 декабря враг атаковал Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также 60 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 40 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили одну баллистическую ракету и 52 вражеских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 8 ударных дронов на 5 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, утром 30 декабря российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки поврежден объект промышленной инфраструктуры.