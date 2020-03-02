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02 марта 2020, 15:37 2

В Львове дезинфицируют общественный транспорт

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02 марта 2020, 15:37 2
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"Львовэлектротранс" проводит дополнительные мероприятия по дезинфекции всего подвижного состава для профилактики заболеваемости коронавирусом
"Львовэлектротранс" проводит дополнительные мероприятия по дезинфекции всего подвижного состава для профилактики заболеваемости коронавирусом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

"Два раза в день наши трамваи, троллейбусы, автобусы проходят дезинфекцию. Это особенно важно в связи с эпидемией коронавируса. Сейчас продолжаются тендерные процедуры и мы на конец августа уже будем иметь профессиональную мойку для электротранспорта, сейчас эти новые троллейбусы моют "Керхером". Это возможно, но хотели бы делать это быстрее и в большем количестве", — отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.

Дополнительно обрабатывать дезинфицирующими средствами поручни и все поверхности в салонах во время уборки и мойки подвижного состава, начали с осмотра на вспышку заболеваемости гриппом и ОРВИ во Львове, когда значительная часть учебных заведений была на карантине. Такие мероприятия продолжаются и в дальнейшем. С требованием проводить дополнительные мероприятия по дезинфекции обратились и к частным перевозчикам.

Напомним, на "Горячей линии города Львова" будет отдельный канал, куда люди смогут позвонить и получить всю необходимую информацию о коронавирус. Во Львове создали онлайн-форму для приезжих из страны с зафиксированными случаями коронавирус.

Для того, чтобы обеспечить невозможность попадания вируса на территорию Львовской области пограничники осуществляют термометрию в пунктах пропуска. Измерение температуры проводят для ста процентов тех, кто въезжает в страну. В случае отказа пограничники имеют право не проводить паспортный контроль.

Кроме того, во Львове установят антисептики для профилактики коронавируса. Средства для гигиены рук будут в школах, больницах, ЦПАУ города, административных зданиях городского совета, на предприятиях и в учреждениях, транспорте.


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