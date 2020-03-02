В Львове дезинфицируют общественный транспорт
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
"Два раза в день наши трамваи, троллейбусы, автобусы проходят дезинфекцию. Это особенно важно в связи с эпидемией коронавируса. Сейчас продолжаются тендерные процедуры и мы на конец августа уже будем иметь профессиональную мойку для электротранспорта, сейчас эти новые троллейбусы моют "Керхером". Это возможно, но хотели бы делать это быстрее и в большем количестве", — отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.
Дополнительно обрабатывать дезинфицирующими средствами поручни и все поверхности в салонах во время уборки и мойки подвижного состава, начали с осмотра на вспышку заболеваемости гриппом и ОРВИ во Львове, когда значительная часть учебных заведений была на карантине. Такие мероприятия продолжаются и в дальнейшем. С требованием проводить дополнительные мероприятия по дезинфекции обратились и к частным перевозчикам.
Напомним, на "Горячей линии города Львова" будет отдельный канал, куда люди смогут позвонить и получить всю необходимую информацию о коронавирус. Во Львове создали онлайн-форму для приезжих из страны с зафиксированными случаями коронавирус.
Для того, чтобы обеспечить невозможность попадания вируса на территорию Львовской области пограничники осуществляют термометрию в пунктах пропуска. Измерение температуры проводят для ста процентов тех, кто въезжает в страну. В случае отказа пограничники имеют право не проводить паспортный контроль.
Кроме того, во Львове установят антисептики для профилактики коронавируса. Средства для гигиены рук будут в школах, больницах, ЦПАУ города, административных зданиях городского совета, на предприятиях и в учреждениях, транспорте.
- 17:58 02 марта На эвакуацию украинцев из Китая выделили 4,5 миллиона гривен
- 17:52 02 марта Для школ Херсонщины приобрели снятые с производства ноутбуки по завышенной цене
- 17:49 02 марта МИД сообщил детали рассмотрения дела ексдепутата Мельничука в Греции
- 17:48 02 марта Стрельба во Львовской области: подробности жестокого убийства девушки
- 17:44 02 марта Новым руководителем Волынской полиции стал Юрий Крошко
- 17:31 02 марта Последний Ильич: под Полтавой до сих пор стоит памятник диктатору Ленину
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 19:57 25 февраля Непогода бушует в Украине: сорваны крыши, разрушены мосты, есть жертвы (обновляется)