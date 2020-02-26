Львов создаст "горячую линию" с информацией о коронавирусе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
"Люди будут звонить на "Горячую линию", поэтому должны быть консультации врачей. Это важно, чтобы успокоить людей. Это никоим образом не заменяет службы спасения, подобные телефоны медицинских учреждений. Просто будет лучшая координация и системность, ведь большим врагом очень часто является неосведомленность и паника, которая иногда может искусственно кем-то создаваться", — рассказал мэр Львова Андрей Садовый.
Правда, на Львовщине нет тест-систем для выявления коронавируса. Эту ситуацию обещают исправить в кратчайшие сроки.
Чтобы не заболеть на острое респираторное заболевание, нужно часто мыть руки, соблюдать кашлевый этикет, кушать полноценную здоровую пищу, хранить ноги в тепле, применять дезинфицирующие средства и т. п. Все эти принципы неспецифической профилактики, как и от любого острого респираторного заболевания, являются эффективными для предотвращения распространения коронавируса.
Добавим, что в медицинских заведениях города есть более 260 тысяч масок, биозащитных костюмов, более 2 100 респираторов. Есть достаточный запас диспенсеров для мытья рук — их также будет размещено в школах, в местах массового пребывания, в супермаркетах, ЦПАУ и тому подобное. Закупки этих средств продолжатся.
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