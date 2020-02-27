На Донбассе снова обстрелы боевиков, погиб украинский военный
Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook, передает Regionews.
В результате обстрелов с запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, один украинский военный погиб, еще один получил ранения.
Враг обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Новомихайловка из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, рядом с Красногоровкой - со станковой противотанкового гранатомета.
Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрело наших позиций дважды неподалеку Новотошковского из 120-мм минометов, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а рядом с Орехово - с миномета калибра 120 мм.
Отмечается, что подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.
- 20:15 27 февраля "Нацдружины" озвучили свою версию причин столкновений в Жмеринском горсовете
- 19:59 27 февраля На Донбассе снова обстрелы боевиков, погиб украинский военный
- 19:35 27 февраля Порошенко заявил, что сам придет на допрос в ГБР
- 19:16 27 февраля Организатора штурма в 2014 году Луганского пограничного отряда объявили в розыск
- 19:12 27 февраля ОПЗЖ и "Батькивщина" оспаривают закон про мониторинг выплат от Слуги народа
- 18:34 27 февраля На 19 вокзалах созданы пункты для изоляции больных на коронавирус
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
- 19:22 22 февраля Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве