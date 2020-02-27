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27 февраля 2020, 19:59 1

На Донбассе снова обстрелы боевиков, погиб украинский военный

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27 февраля 2020, 19:59 1
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В четвергом, 27 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня
Фото: Facebook
В четвергом, 27 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook, передает Regionews.

В результате обстрелов с запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

Враг обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Новомихайловка из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, рядом с Красногоровкой - со станковой противотанкового гранатомета.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрело наших позиций дважды неподалеку Новотошковского из 120-мм минометов, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а рядом с Орехово - с миномета калибра 120 мм.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.


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