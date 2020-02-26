18:35  26 февраля
Джемилев призывает крымчан оказывать мирное сопротивление оккупации
18:03  26 февраля
Богдан признался, куда спустил всю зарплату от Зеленского
11:05  26 февраля
Сурков заявил СМИ, что Украины нет
UA | RU
UA | RU
26 февраля 2020, 18:53 3

На Закарпатье отпустили женщину, которую проверяли на коронавирус

Читайте також
українською мовою
26 февраля 2020, 18:53 3
Читайте також українською мовою
Вчера на Закарпатье в прибывшей из Италии женщины обнаружили повышенную температуру. Ее поместили на обследование. Коронавирус медики не обнаружили
Фото с сайта Пограничной службы
Вчера на Закарпатье в прибывшей из Италии женщины обнаружили повышенную температуру. Ее поместили на обследование. Коронавирус медики не обнаружили

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую облгосадминистрацию.

Вчера, 25 февраля, у женщины, которая ехала в "итальянском" автобусе, выявлено температуру. Об этом сразу сообщено медикам. Автобус вывели из очереди. Всех, кто контактировал с женщиной, направлено на обследование.

Как выяснилось, женщина вместе с туристической группой путешествовала по Европе. Два дня были на Севере Италии, но в регионы, закрытые на карантин, группа не заезжала.

Врачи областной инфекционной больницы провели вирусологические исследования, заболеваний у женщины и других пассажиров не обнаружили. Сегодня около обеда группа выехала из Ужгорода.

Областную инфекционную больницу определено заведением, где будут оказывать помощь больным, у которых подозревают или проявляеться коронавирус COVID-2019. Здесь имеется 8 специально оборудованных и изолированных боксов с собственными санузлами, через специальные ящики сюда подают вещи и еду.

По состоянию на сегодня на Закарпатье не зафиксировано ни одного случая COVID-19. Все службы скоординировано работают над тем, чтобы уменьшить риски попадания вируса на территорию Украины.

Со вчерашнего дня у тех, кто въезжает в Украину через закарпатские пункты пропуска проверяют уровень температуры тела.

Температурный скрининг проводится для всех пассажиров в основных аэропортах Украины. Такие меры Правительство приняло для недопущения распространения коронавируса на территории Украины. В международном аэропорте "Львов" имени Даниила Галицкого введены меры безопасности.

На Черниговщине меряют температуру приезжим из Беларуси. Проверяют людей, которые плохо себя чувствуют, едут из аэропортов или стран, где был зафиксирован коронавирус.

В Ровенской области пограничники получили бесконтактные термометры. В аэропорту Ровно и на границе с Беларусью всем будут измерять температуру.


Закарпаття Закарпатье коронавірус Коронавирус
В мире больше больных коронавирусом, чем в одном Китае - ВОЗ
26 февраля 2020, 18:37
Из-за коронавируса на КПВВ на Донбассе вводят допмеры
26 февраля 2020, 18:24
Евровидение могут отменить из-за распространения смертельного вируса
26 февраля 2020, 17:54
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
20 февраля 2020, 19:51
Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
19 февраля 2020, 21:14
Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
20 февраля 2020, 13:39
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Последние Популярные
Денис Казанский
Андрей Романенко
Сергей Шевчук
Все блоги »
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Корпорация Зе. Коломойский укрепляется на Житомирщине
25 февраля 2020, 12:00
Все публикации »
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарий добивает поклонников Жукова, а Кернес строит туалет-особняк
13 февраля 2020, 17:07
Все видео »
Скальский Владислав Владимирович
Председатель Винницкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »