На Закарпатье отпустили женщину, которую проверяли на коронавирус

Вчера на Закарпатье в прибывшей из Италии женщины обнаружили повышенную температуру. Ее поместили на обследование. Коронавирус медики не обнаружили

Фото с сайта Пограничной службы

Вчера на Закарпатье в прибывшей из Италии женщины обнаружили повышенную температуру. Ее поместили на обследование. Коронавирус медики не обнаружили

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатскую облгосадминистрацию.

Вчера, 25 февраля, у женщины, которая ехала в "итальянском" автобусе, выявлено температуру. Об этом сразу сообщено медикам. Автобус вывели из очереди. Всех, кто контактировал с женщиной, направлено на обследование.

Как выяснилось, женщина вместе с туристической группой путешествовала по Европе. Два дня были на Севере Италии, но в регионы, закрытые на карантин, группа не заезжала.

Врачи областной инфекционной больницы провели вирусологические исследования, заболеваний у женщины и других пассажиров не обнаружили. Сегодня около обеда группа выехала из Ужгорода.

Областную инфекционную больницу определено заведением, где будут оказывать помощь больным, у которых подозревают или проявляеться коронавирус COVID-2019. Здесь имеется 8 специально оборудованных и изолированных боксов с собственными санузлами, через специальные ящики сюда подают вещи и еду.

По состоянию на сегодня на Закарпатье не зафиксировано ни одного случая COVID-19. Все службы скоординировано работают над тем, чтобы уменьшить риски попадания вируса на территорию Украины.

Со вчерашнего дня у тех, кто въезжает в Украину через закарпатские пункты пропуска проверяют уровень температуры тела.

Температурный скрининг проводится для всех пассажиров в основных аэропортах Украины. Такие меры Правительство приняло для недопущения распространения коронавируса на территории Украины. В международном аэропорте "Львов" имени Даниила Галицкого введены меры безопасности.

На Черниговщине меряют температуру приезжим из Беларуси. Проверяют людей, которые плохо себя чувствуют, едут из аэропортов или стран, где был зафиксирован коронавирус.

В Ровенской области пограничники получили бесконтактные термометры. В аэропорту Ровно и на границе с Беларусью всем будут измерять температуру.