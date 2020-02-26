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26 февраля 2020, 16:06 3

МВД РФ заявило о задержании "украинцев-наркопроизводителей"

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26 февраля 2020, 16:06 3
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Сотрудники правоохранительных органов России ликвидировали крупную нарколабораторию во Владимирской области и изъяли почти 1 тонну наркотиков
Фото: freepik.com
Сотрудники правоохранительных органов России ликвидировали крупную нарколабораторию во Владимирской области и изъяли почти 1 тонну наркотиков

Как передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

По его словам, задержаны четыре гражданина Украины, занимавшихся изготовлением наркотиков, и шесть межрегиональных курьеров.

По данным МВД РФ, преступники якобы с начала 2018 года по сентябрь 2019 года синтезировали наркотики в одном из сел Московской области.

В целом, у задержанных конфисковали около тонны альфа-PVP, более 1,8 тыс. килограммов прекурсоров, свыше 80 единиц лабораторного оборудования, в том числе два химических реактора объемом по 100 литров каждый, а также банковские карты, ноутбуки и смартфоны, которые станут доказательствами в рамках уголовного дела. Все задержанные по решению суда были арестованы.

Как отмечается, оперативно-розыскные мероприятия проводились на протяжении пяти месяцев. Украинцам инкриминируют незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ.


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