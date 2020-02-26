МВД РФ заявило о задержании "украинцев-наркопроизводителей"
Как передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.
По его словам, задержаны четыре гражданина Украины, занимавшихся изготовлением наркотиков, и шесть межрегиональных курьеров.
По данным МВД РФ, преступники якобы с начала 2018 года по сентябрь 2019 года синтезировали наркотики в одном из сел Московской области.
В целом, у задержанных конфисковали около тонны альфа-PVP, более 1,8 тыс. килограммов прекурсоров, свыше 80 единиц лабораторного оборудования, в том числе два химических реактора объемом по 100 литров каждый, а также банковские карты, ноутбуки и смартфоны, которые станут доказательствами в рамках уголовного дела. Все задержанные по решению суда были арестованы.
Как отмечается, оперативно-розыскные мероприятия проводились на протяжении пяти месяцев. Украинцам инкриминируют незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ.
- 17:54 26 февраля Уволены одесские полицейские, которые обокрали офис во время обысков
- 17:54 26 февраля Евровидение могут отменить из-за распространения смертельного вируса
- 17:54 26 февраля Кропивничанка выиграла паралимпийский чемпионат мира
- 17:53 26 февраля На Закарпатье в ПП "Тиса" температуру проверили более 2000 приезжих (Видео)
- 17:46 26 февраля "Укроборонпром" переплачивал за российские комплектующие в 2-3 раза - СБУ
- 17:38 26 февраля Чиновник Житомирской ОГА попался на взятке
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:39 20 февраля Андрей Клочко рассказал о взаимопонимании с Кличко относительно закона о Киеве
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная