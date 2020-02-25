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25 февраля 2020, 16:38 1

В Закарпатской области нет тестов для проверки на коронавирус

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25 февраля 2020, 16:38 1
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Невозможно определить наличие вируса у людей, которые прибывают в Украину из ЕС
Невозможно определить наличие вируса у людей, которые прибывают в Украину из ЕС

Как сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина, на территории Закарпатской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19. Об этом во время совещания заявила директор департамента охраны здоровья Закарпатской областной государственной администрации Елизавета Биров.

По ее словам, сейчас невозможно определить с помощью теста наличие вируса у людей, которые прибывают в Украину из Европейского союза через пограничные пункты пропуска.

В свою очередь глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко добавил, что в настоящее время пограничники работают в необходимом защитном снаряжении и имеют бесконтактные термометры для температурного скрининга тех, кто прибывает из стран ЕС.

Напомним, в Закарпатской ОГА принято решение провести заседание временной противоэпидемической комиссии при ОГА. Кроме того, вчера на Закарпатье с ОРВИ госпитализировали мужчину, который 22 дня назад контактировал с гражданином Китая. В МИД заявили, что у госпитализированного жителя Закарпатья коронавирус не нашли.


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