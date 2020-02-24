В Закарпатской ОГА собирают епидемкомиссию из-за "итальянских бусиков"

В Закарпатской ОГА принято решение провести завтра, 25 февраля, заседание временной противоэпидемической комиссии при ОГА

В Закарпатской ОГА принято решение провести завтра, 25 февраля, заседание временной противоэпидемической комиссии при ОГА

Такое решение принято из-за того, что на Закарпатье возвращается много заробитчан, особенно известны "итальянские бусики", пишет RegioNews со ссылкой на Mukachevo.net.

Для участия в заседании временной противоэпидемической комиссии, которое состоится в 10:00, в малый зал ОГА пригласили медиков, таможенников и пограничников.

Во время заседания комиссии рссмотрят следующие вопросы:

- Состояние готовности сотрудников КПП на границе к выявлению лиц, у которых можно подозревать коронавирус COVID-2019.

- Налаживание сотрудничества между сотрудниками контрольно-пропускных пунктов и медицинскими службами.

После заседания противоэпидемической комиссии в 10.40 в пресс-центре ОГА состоится брифинг о мерах противодействия коронавирусу.

В ОГА утверждают, что на Закарпатье утвержден алгоритм действий врачей учреждений здравоохранения при обращении лица, которое соответствует определению случаев COVID-2019.

Также создано 5 медицинских групп экстренного реагирования в случае выявления лиц с симптомами острой респираторной болезни на КПП.

Областная инфекционная больница определена заведением, где будут оказывать помощь больным коронавирусом; при необходимости будет развернут изолятор для контактных лиц. Есть 13 специально оборудованных автомобилей скорой помощи, в том числе оборудованных аппаратами искусственного дыхания.