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24 февраля 2020, 22:42 29

В Закарпатской ОГА собирают епидемкомиссию из-за "итальянских бусиков"

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24 февраля 2020, 22:42 29
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В Закарпатской ОГА принято решение провести завтра, 25 февраля, заседание временной противоэпидемической комиссии при ОГА
В Закарпатской ОГА принято решение провести завтра, 25 февраля, заседание временной противоэпидемической комиссии при ОГА

Такое решение принято из-за того, что на Закарпатье возвращается много заробитчан, особенно известны "итальянские бусики", пишет RegioNews со ссылкой на Mukachevo.net.

Для участия в заседании временной противоэпидемической комиссии, которое состоится в 10:00, в малый зал ОГА пригласили медиков, таможенников и пограничников.

Во время заседания комиссии рссмотрят следующие вопросы:

- Состояние готовности сотрудников КПП на границе к выявлению лиц, у которых можно подозревать коронавирус COVID-2019.
- Налаживание сотрудничества между сотрудниками контрольно-пропускных пунктов и медицинскими службами.

После заседания противоэпидемической комиссии в 10.40 в пресс-центре ОГА состоится брифинг о мерах противодействия коронавирусу.

В ОГА утверждают, что на Закарпатье утвержден алгоритм действий врачей учреждений здравоохранения при обращении лица, которое соответствует определению случаев COVID-2019.

Также создано 5 медицинских групп экстренного реагирования в случае выявления лиц с симптомами острой респираторной болезни на КПП.

Областная инфекционная больница определена заведением, где будут оказывать помощь больным коронавирусом; при необходимости будет развернут изолятор для контактных лиц. Есть 13 специально оборудованных автомобилей скорой помощи, в том числе оборудованных аппаратами искусственного дыхания.


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