В Закарпатской ОГА собирают епидемкомиссию из-за "итальянских бусиков"
Такое решение принято из-за того, что на Закарпатье возвращается много заробитчан, особенно известны "итальянские бусики", пишет RegioNews со ссылкой на Mukachevo.net.
Для участия в заседании временной противоэпидемической комиссии, которое состоится в 10:00, в малый зал ОГА пригласили медиков, таможенников и пограничников.
Во время заседания комиссии рссмотрят следующие вопросы:
- Состояние готовности сотрудников КПП на границе к выявлению лиц, у которых можно подозревать коронавирус COVID-2019.
- Налаживание сотрудничества между сотрудниками контрольно-пропускных пунктов и медицинскими службами.
После заседания противоэпидемической комиссии в 10.40 в пресс-центре ОГА состоится брифинг о мерах противодействия коронавирусу.
В ОГА утверждают, что на Закарпатье утвержден алгоритм действий врачей учреждений здравоохранения при обращении лица, которое соответствует определению случаев COVID-2019.
Также создано 5 медицинских групп экстренного реагирования в случае выявления лиц с симптомами острой респираторной болезни на КПП.
Областная инфекционная больница определена заведением, где будут оказывать помощь больным коронавирусом; при необходимости будет развернут изолятор для контактных лиц. Есть 13 специально оборудованных автомобилей скорой помощи, в том числе оборудованных аппаратами искусственного дыхания.
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