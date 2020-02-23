Количество заражений коронавирусом в Италии достигло 50
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на агентство ANSA.
В Ломбардии зафиксировано наибольшее количество случаев заражения – 39. Кроме того, 11 человек заразились в регионе Венето.
Сообщается также об одном пациенте с симптомами респираторного заболевания в центральной области Умбрия. Отмечается, что этого человека, который мог подхватить вирус в Ломбардии, изолировали.
Ранее сообщалось, что от коронавируса в Италии скончались двое людей – мужчина и женщина, обоим было больше 70 лет.
Десять муниципалитетов региона изолировали, 250 человек, которые контактировали с инфицированными, находятся на карантине. Власти города Кремона закрыли школы и запретили демонстрации, мэр советует людям не выходить из дома.
В регионе Венето власти распорядились приостановить работу учебных заведений.
Власти Италии утверждают, что принимают все необходимые меры для предотвращения распространения вируса.
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