Количество заражений коронавирусом в Италии достигло 50

На севере Италии смертельный вирус Covid-19 обнаружили уже у 50 человек

На севере Италии смертельный вирус Covid-19 обнаружили уже у 50 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на агентство ANSA.

В Ломбардии зафиксировано наибольшее количество случаев заражения – 39. Кроме того, 11 человек заразились в регионе Венето.

Сообщается также об одном пациенте с симптомами респираторного заболевания в центральной области Умбрия. Отмечается, что этого человека, который мог подхватить вирус в Ломбардии, изолировали.

Ранее сообщалось, что от коронавируса в Италии скончались двое людей – мужчина и женщина, обоим было больше 70 лет.

Десять муниципалитетов региона изолировали, 250 человек, которые контактировали с инфицированными, находятся на карантине. Власти города Кремона закрыли школы и запретили демонстрации, мэр советует людям не выходить из дома.

В регионе Венето власти распорядились приостановить работу учебных заведений.

Власти Италии утверждают, что принимают все необходимые меры для предотвращения распространения вируса.