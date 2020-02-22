От коронавируса умер первый европеец
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 24 канал.
Отца троих детей Адриано Тревисани госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу Скьявония, где мужчина впоследствии умер.
Это первый случай смерти европейца от китайского коронавируса и второй на территории Европы. Ранее было известно о том, что китаянка умерла во Франции.
Глава региона Венето заявил, что вокруг села, в котором жил итальянец, создадут "санитарное кольцо" и проверят всех жителей.
Сейчас в Италии зафиксировано 17 случаев заражения Covid-2019, несмотря на то, что эта страна является единственной в Европе, где запретили рейсы в Китай, Гонконг и еще нескольких стран в рамках безопасности.
Кроме того, более 150 человек в регионе Ломбардии находятся на карантине.
Напомним, самолет, на котором эвакуировали украинцев из Китая, готовят к рейсу в Хургаду. В то же время ФК "Шахтер" готов предоставить свой самолет для эвакуации украинцев из Уханя, которые там остались.
- 12:34 22 февраля Число новых заражений коронавирусом в Китае упало, в Корее - увеличилось
- 12:17 22 февраля Скалецкая показала виды из окна санатория "Новые санжары"
- 12:12 22 февраля Шестеро из задержанных в Новых Санжарах получат подозрения
- 11:40 22 февраля От коронавируса умер первый европеец
- 11:27 22 февраля Россия сделала ставку на Сандерса на выборах в США
- 11:21 22 февраля Суд отказался менять сумму залога для экс-замминистра юстиции Бернацкой
- 19:51 20 февраля Эвакуация украинцев из Уханя (обновляется)
- 21:14 19 февраля Украинцев из Китая могут поселить в санатории на Полтавщине
- 13:56 15 февраля Зеленский: некорректно говорить "война в Украине"
- 14:12 18 февраля Бой на Донбассе: в Генштабе рассказали о потерях ВСУ
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 20:09 20 февраля Эвакуированные украинцы прибыли в Новые Санжары