От коронавируса умер первый европеец

В Италии, где зафиксировано 17 случаев заражения новым видом коронавируса, умер 78-летний мужчина

В Италии, где зафиксировано 17 случаев заражения новым видом коронавируса, умер 78-летний мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 24 канал.

Отца троих детей Адриано Тревисани госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу Скьявония, где мужчина впоследствии умер.

Это первый случай смерти европейца от китайского коронавируса и второй на территории Европы. Ранее было известно о том, что китаянка умерла во Франции.

Глава региона Венето заявил, что вокруг села, в котором жил итальянец, создадут "санитарное кольцо" и проверят всех жителей.

Сейчас в Италии зафиксировано 17 случаев заражения Covid-2019, несмотря на то, что эта страна является единственной в Европе, где запретили рейсы в Китай, Гонконг и еще нескольких стран в рамках безопасности.

Кроме того, более 150 человек в регионе Ломбардии находятся на карантине.

Напомним, самолет, на котором эвакуировали украинцев из Китая, готовят к рейсу в Хургаду. В то же время ФК "Шахтер" готов предоставить свой самолет для эвакуации украинцев из Уханя, которые там остались.