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22 февраля 2020, 12:17 6

Скалецкая показала виды из окна санатория "Новые санжары"

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22 февраля 2020, 12:17 6
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Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая опубликовала видео из санатория национальной гвардии МВД в Новых Санжарах
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая опубликовала видео из санатория национальной гвардии МВД в Новых Санжарах

Фото: Facebook/Зоряна Скалецкая

"Всем доброе утро!", - подписала видео в своем Facebook министр, пишет RegioNews.

Всім доброго ранку! #НеБійсяСвоїх #ВірусуНеБоюсяЯзВами

Опубліковано Zoryana Skaletska Пʼятниця, 21 лютого 2020 р.

Напомним, 20 февраля министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что проведет 14 дней вместе с украинцами, которых эвакуировали из Уханя.

На следующий день начальник медицинского центра Александр Блинов сообщил, что министр досрочно покинула территорию медицинского центра.

Позже заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что Скалецкая не покидала санаторий, однако находится в отдельном помещении, где есть рабочий кабинет.


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